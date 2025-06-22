"Наступление на Днепропетровщину": Резников объяснил мотивы российской ИПсО
Киев • УНН
Экс-министр обороны Украины Алексей Резников считает, что заявление российского минобороны о наступлении на Днепропетровскую область имеет политическое значение. Он утверждает, что это делается для повышения ставок на переговорах и создания иллюзии выполнения "целей СВО" для внутренней аудитории, поскольку экономическая ситуация в россии критическая.
Сообщения российского Минобороны о якобы начале наступления в Днепропетровской области имеют не военное, а политическое значение. москва вынуждена повышать ставки, потому что экономическая ситуация в россии критическая. Для кремля важно создать впечатление выполнения "целей спецоперации" и усилить позиции на переговорах, чтобы в будущем иметь возможность выйти из конфликта с минимальными потерями. Об этом в интервью "РадиоСвобода" сообщил экс-министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.
Детали
На вопрос, о чем свидетельствуют сообщения российского минобороны о том, что в Днепропетровской области вроде бы происходит наступление российских войск, Резников ответил: "точно увеличение ставок, потому что они понимают, я думаю, что им надо выходить из этой войны. В первую очередь из экономических соображений".
По его словам, экономическая и финансовая ситуация в россии очень сложная. Как свидетельствуют официальные заявления главы центробанка рф о необходимости снова повышать учетную ставку, дела с финансами и экономикой плохи.
У них точка невозврата либо уже пройдена, либо скоро им надо выходить из экономики военной. Это очень трудно: зайти – элементарно, выйти – очень трудно. Они уже будут те последствия десятилетиями потом потреблять. Выйти из войны – в их интересах
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Экс-министр обороны Украины добавил, что россияне, конечно, "публично этого никогда не признают, но им необходимо, во-первых, максимально укрепить свою позицию на переговорах, чтобы иметь возможность потом что-то отступить".
А во-вторых, по словам Резникова, рф нужно донести до своего населения, что якобы цели "СВО" выполнены.
Это не военная, а политическая и политически-информационная задача
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Контекст
Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, как пишут росСМИ, утверждал, что якобы идет наступление рф в Днепропетровской области, в частности, в рамках создания буферной зоны в Украине.
8 июня минобороны рф также утверждали, что якобы оккупанты наступают на территорию Днепропетровской области.
Институт изучения войны отмечал, что не обнаружено геолокационных доказательств этих заявленных продвижений вблизи границы Днепропетровской области.