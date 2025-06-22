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"Наступление на Днепропетровщину": Резников объяснил мотивы российской ИПсО

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников считает, что заявление российского минобороны о наступлении на Днепропетровскую область имеет политическое значение. Он утверждает, что это делается для повышения ставок на переговорах и создания иллюзии выполнения "целей СВО" для внутренней аудитории, поскольку экономическая ситуация в россии критическая.

"Наступление на Днепропетровщину": Резников объяснил мотивы российской ИПсО

Сообщения российского Минобороны о якобы начале наступления в Днепропетровской области имеют не военное, а политическое значение. москва вынуждена повышать ставки, потому что экономическая ситуация в россии критическая. Для кремля важно создать впечатление выполнения "целей спецоперации" и усилить позиции на переговорах, чтобы в будущем иметь возможность выйти из конфликта с минимальными потерями. Об этом в интервью "РадиоСвобода" сообщил экс-министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

Детали

На вопрос, о чем свидетельствуют сообщения российского минобороны о том, что в Днепропетровской области вроде бы происходит наступление российских войск, Резников ответил: "точно увеличение ставок, потому что они понимают, я думаю, что им надо выходить из этой войны. В первую очередь из экономических соображений".

По его словам, экономическая и финансовая ситуация в россии очень сложная. Как свидетельствуют официальные заявления главы центробанка рф о необходимости снова повышать учетную ставку, дела с финансами и экономикой плохи.

У них точка невозврата либо уже пройдена, либо скоро им надо выходить из экономики военной. Это очень трудно: зайти – элементарно, выйти – очень трудно. Они уже будут те последствия десятилетиями потом потреблять. Выйти из войны – в их интересах 

- пояснил Резников.

Заявления рф об их наступлении в Днепропетровской области не соответствуют действительности - ЦПД СНБО09.06.25, 13:08 • 10770 просмотров

Экс-министр обороны Украины добавил, что россияне, конечно, "публично этого никогда не признают, но им необходимо, во-первых, максимально укрепить свою позицию на переговорах, чтобы иметь возможность потом что-то отступить".

А во-вторых, по словам Резникова, рф нужно донести до своего населения, что якобы цели "СВО" выполнены.

Это не военная, а политическая и политически-информационная задача 

- подытожил он.

рф заявила о наступлении на Днепропетровщину, но доказательств нет - ISW09.06.25, 06:45 • 5676 просмотров

Контекст

Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, как пишут росСМИ, утверждал, что якобы идет наступление рф в Днепропетровской области, в частности, в рамках создания буферной зоны в Украине.

8 июня минобороны рф также утверждали, что якобы оккупанты наступают на территорию Днепропетровской области.

Институт изучения войны отмечал, что не обнаружено геолокационных доказательств этих заявленных продвижений вблизи границы Днепропетровской области.

Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаЭкономикаполитика
Радио Свобода
Алексей Резников
Днепропетровская область
Украина
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