Заявления рф об их наступлении на Днепропетровщине не соответствуют действительности - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что информация россиян о наступлении на Днепропетровщине по состоянию на утро 9 июня не соответствует действительности.
Вся информация россиян об их наступлении на Днепропетровщине по состоянию на утро 9 июня не соответствует действительности. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в понедельник в Telegram, пишет УНН.
По состоянию на утро 9 июня, вся информация россиян, включая заявления пескова, об их наступлении на Днепропетровщине - НЕ соответствует действительности
рф заявила о наступлении на Днепропетровщину, но доказательств нет - ISW09.06.25, 06:45 • 5078 просмотров