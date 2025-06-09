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Заявления рф об их наступлении на Днепропетровщине не соответствуют действительности - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что информация россиян о наступлении на Днепропетровщине по состоянию на утро 9 июня не соответствует действительности.

Заявления рф об их наступлении на Днепропетровщине не соответствуют действительности - ЦПД СНБО

Вся информация россиян об их наступлении на Днепропетровщине по состоянию на утро 9 июня не соответствует действительности. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в понедельник в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на утро 9 июня, вся информация россиян, включая заявления пескова, об их наступлении на Днепропетровщине - НЕ соответствует действительности

- написал Коваленко.

рф заявила о наступлении на Днепропетровщину, но доказательств нет - ISW09.06.25, 06:45 • 5078 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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