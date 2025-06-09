Заявления рф об их наступлении на Днепропетровщине не соответствуют действительности - ЦПД СНБО

Вся информация россиян об их наступлении на Днепропетровщине по состоянию на утро 9 июня не соответствует действительности. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в понедельник в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на утро 9 июня, вся информация россиян, включая заявления пескова, об их наступлении на Днепропетровщине - НЕ соответствует действительности - написал Коваленко.

рф заявила о наступлении на Днепропетровщину, но доказательств нет - ISW