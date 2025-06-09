Заяви рф про їх наступ на Дніпропетровщині не відповідають дійсності - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що інформація росіян про наступ на Дніпропетровщині станом на ранок 9 червня не відповідає дійсності.
Уся інформація росіян про їхній наступ на Дніпропетровщині станом на ранок 9 червня не відповідає дійсності. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у понеділок у Telegram, пише УНН.
Станом на ранок 9 червня, уся інформація росіян, включно із заявами пєскова, про їх наступ на Дніпропетровщині - НЕ відповідає дійсності
Контекст
Прессекретар президента рф дмитро пєсков, як пишуть росЗМІ, стверджував, що нібито йде наступ рф у Дніпропетровській області, зокрема, у межах створення буферної зони в Україні.
8 червня міноборони рф також стверджували, що нібито окупанти наступають на територію Дніпропетровської області.
Інститут вивчення війни зазначав, що не виявлено геолокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону Дніпропетровської області.
рф заявила про наступ на Дніпропетровщину, але доказів немає - ISW09.06.25, 06:45 • 5136 переглядiв