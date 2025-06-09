Заяви рф про їх наступ на Дніпропетровщині не відповідають дійсності - ЦПД РНБО

Уся інформація росіян про їхній наступ на Дніпропетровщині станом на ранок 9 червня не відповідає дійсності. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у понеділок у Telegram, пише УНН.

Станом на ранок 9 червня, уся інформація росіян, включно із заявами пєскова, про їх наступ на Дніпропетровщині - НЕ відповідає дійсності