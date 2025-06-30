На Днепропетровщину россияне на сегодня не прорвались, бои у админграницы - ЦПД СНБО

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что российские войска на сегодня не прорвались на Днепропетровщину, и бои продолжаются возле админграницы, пишет УНН.

На Днепропетровщину, по состоянию на сегодня, россияне не прорвались. Бои идут вблизи админграницы, также россияне залетают на Днепропетровщину фпв-дронами. Но прорыва сейчас нет, бои сложные - написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Контекст

Руководитель ЦПД сделал такое заявление после появления в сети информации, что проект DeepState обновил карту, где появилась "серая" зона на Днепропетровщине.

