На Дніпропетровщину росіяни на сьогодні не прорвалися, бої біля адмінмежі - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що російські війська не прорвалися на Дніпропетровщину, бої тривають біля адмінмежі. росіяни залітають на Дніпропетровщину FPV-дронами, але прориву немає.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що російські війська на сьогодні не прорвалися на Дніпропетровщину, і бої тривають біля адмінмежі, пише УНН.
На Дніпропетровщину, станом на сьогодні, росіяни не прорвалися. Бої йдуть поблизу адмінмежі, також росіяни залітають на Дніпропетровщину фпв-дронами. Але прориву зараз немає, бої складні
Контекст
Керівник ЦПД зробив таку заяву після появи у мережі інформації, що проєкт DeepState оновив мапу, де зʼявилась "сіра" зона на Дніпропетровщині.