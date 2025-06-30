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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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На Дніпропетровщину росіяни на сьогодні не прорвалися, бої біля адмінмежі - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що російські війська не прорвалися на Дніпропетровщину, бої тривають біля адмінмежі. росіяни залітають на Дніпропетровщину FPV-дронами, але прориву немає.

На Дніпропетровщину росіяни на сьогодні не прорвалися, бої біля адмінмежі - ЦПД РНБО

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що російські війська на сьогодні не прорвалися на Дніпропетровщину, і бої тривають біля адмінмежі, пише УНН.

На Дніпропетровщину, станом на сьогодні, росіяни не прорвалися. Бої йдуть поблизу адмінмежі, також росіяни залітають на Дніпропетровщину фпв-дронами. Але прориву зараз немає, бої складні

- написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Контекст

Керівник ЦПД зробив таку заяву після появи у мережі інформації, що проєкт DeepState оновив мапу, де зʼявилась "сіра" зона на Дніпропетровщині.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Дніпропетровська область
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