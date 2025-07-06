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В Британии сворачивается производство истребителя Typhoon

Киев • УНН

 • 73 просмотра

Производство истребителей Eurofighter Typhoon в Великобритании фактически остановилось из-за отсутствия новых заказов. Это вызывает опасения относительно потери критически важных навыков аэрокосмической промышленности и влияет на участие страны в Глобальной программе боевой авиации.

В Британии сворачивается производство истребителя Typhoon

Британское производство боевых самолетов Eurofighter Typhoon фактически остановилось из-за нехватки новых заказов. Это вызвало опасения относительно потери критически важных навыков аэрокосмической промышленности в Великобритании. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Financial Times (FT).

Детали

Отмечается, что истребители Typhoon в течение десятилетий собирали на крупном заводе BAE Systems в Уортоне в Ланкашире. Однако работа на линии финальной сборки почти остановилась, поскольку предприятие готовится передать последний самолет по контракту с Катаром на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов, заключенному еще в 2017 году.

В ангаре есть один реактивный самолет, но он фактически ждет несколько деталей и покраски. Что касается основной сборки, то она завершена, и на ней не работают никакие работники"

- сказал один представитель профсоюза.

Как пишет FT, правительство Великобритании не размещало заказы на новые самолеты с 2009 года, а дальнейшие экспортные заказы от Саудовской Аравии и Катара еще не согласованы.

Если новые заказы не будут получены в ближайшее время, может произойти потеря важных промышленных навыков, необходимых для строительства истребителей следующего поколения в рамках участия Великобритании в Глобальной программе боевой авиации (GCAP).

Шэрон Грэм, генеральный секретарь профсоюза Unite, заявила, что работники BAE и оборонной промышленности всего Соединенного Королевства "будут спрашивать, как правительство, которое обещает превратить расходы на оборону в "британский рост, британские рабочие места, британские навыки, британские инновации", могло допустить такое". 

Я неоднократно говорила министрам правительства, насколько велик риск для рабочих мест, навыков и национальной безопасности, если мы прекратим собирать собственные истребители

– добавила она.

Самолеты Typhoon строятся общеевропейским консорциумом, в состав которого входят BAE, Airbus и Leonardo, причем каждая компания производит различные детали для каждого самолета. Они также управляют линией окончательной сборки в каждой стране-партнере - когда страна-партнер заказывает самолеты или возглавляет экспортное соглашение, она собирает самолет.

BAE все еще строит передние фюзеляжи для Typhoon, заказанных другими странами, но затем их отправляют в Европу для окончательной сборки.

Недавнее решение британского правительства приобрести истребители F-35 американского производства, а не взять на себя обязательства по новому заказу на самые современные Typhoon, вновь разожгло дискуссии относительно оборонных приоритетов страны, говорится в публикации.

Хотя Великобритания обязалась модернизировать свои нынешние самолеты Typhoon, в частности установить новый радар, она является единственной страной в консорциуме, которая не разместила заказ на последнюю модель.

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Министр обороны Великобритании Джон Хили на прошлой неделе отказался комментировать вопрос о перспективе нового заказа, но заявил, что недавний стратегический обзор обороны подтвердил важность самолетов Typhoon и необходимость модернизации.

Хили также сообщил комитету по вопросам обороны, что Великобритания рассчитывает закупить партию из 27 истребителей F-35, которые начнут поступать к концу десятилетия, 15 из которых будут модификации F-35B, то есть пригодными для базирования на авианосце. Остальные 12 будут модификации F-35A с возможностью нести тактические ядерные бомбы.

Руководители отрасли утверждают, что переговоры по получению новых экспортных заказов на Typhoon из Катара, Саудовской Аравии и Турции продвигаются.

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Министерство обороны Великобритании утверждает, что Typhoon будет оставаться "основой противовоздушной обороны Великобритании как минимум до 2040-х годов". В то же время будущие инвестиции в Typhoon "зависят от Плана оборонных инвестиций, который будет опубликован позднее в этом году".

Напомним

Великобритания заявила, что все члены консорциума Eurofighter Typhoon поддерживают продажу истребителей Турции, преодолевая предыдущую блокировку Германии. Это повышает перспективы реализации сделки, переговоры по которой длились годы.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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