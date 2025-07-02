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Великобритания и Германия создают мощный военный пакт: соглашение будет подписано летом 2025 года

Киев • УНН

 • 375 просмотра

Великобритания и Германия готовятся подписать широкомасштабное соглашение о взаимной обороне, которое предусматривает взаимопомощь в случае стратегических угроз. Договор установит обязательную связь в политике безопасности.

Великобритания и Германия создают мощный военный пакт: соглашение будет подписано летом 2025 года

В дополнение к оборонному союзу Организации Североатлантического договора (НАТО), Берлин и Лондон готовят военный пакт, который должен быть направлен на обеспечение военного сдерживания.  

Передает УНН со ссылкой на Politico и Tichys Einblick.

Детали

Великобритания и Германия готовятся подписать широкомасштабное соглашение, которое должно содержать пункт о взаимопомощи в случае стратегических угроз. Речь идет о взаимопомощи в случае угрозы одной из стран, - об этом изданию сообщили пять человек, знакомых с процессом.

Премьер-министр Кейр Стармер и бывший канцлер Германии Олаф Шольц летом 2024 года заложили основу для пакта в совместной декларации.

Центральный раздел договора посвящен обороне и базируется на так называемом Соглашении Тринити-Хаус, подписанном в прошлом году как основа для более тесного военного сотрудничества. Новое положение о взаимопомощи теперь также установит обязательную связь в политике безопасности между Германией и обеими европейскими ядерными державами – Францией и Великобританией.  

- пишет  Tichys Einblick.

Нынешние подготовительные мероприятия очевидно подчеркивают стремление европейских союзников к более тесному сотрудничеству в области безопасности. Это логично, на фоне того, как США позиционирует себя в последнее время в трансатлантическом оборонном альянсе.

По словам двух чиновников в Лондоне, текст соглашения почти завершен. Ожидается, что подписание состоится 17 июля, незадолго до того, как оба парламента уйдут на летние каникулы.

Напомним

Великобритания заявила, что все члены консорциума Eurofighter Typhoon поддерживают продажу истребителей Турции, преодолевая предыдущую блокировку Германии.

Европа впервые с июня 2022 года превзошла США по общему объему военной помощи Украине.  

Великобритания передаст Украине 350 ракет ПВО, финансированных за счет процентов от замороженных российских активов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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