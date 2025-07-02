Великобритания и Германия создают мощный военный пакт: соглашение будет подписано летом 2025 года

В дополнение к оборонному союзу Организации Североатлантического договора (НАТО), Берлин и Лондон готовят военный пакт, который должен быть направлен на обеспечение военного сдерживания.

Передает УНН со ссылкой на Politico и Tichys Einblick.

Детали

Великобритания и Германия готовятся подписать широкомасштабное соглашение, которое должно содержать пункт о взаимопомощи в случае стратегических угроз. Речь идет о взаимопомощи в случае угрозы одной из стран, - об этом изданию сообщили пять человек, знакомых с процессом.

Премьер-министр Кейр Стармер и бывший канцлер Германии Олаф Шольц летом 2024 года заложили основу для пакта в совместной декларации.

Центральный раздел договора посвящен обороне и базируется на так называемом Соглашении Тринити-Хаус, подписанном в прошлом году как основа для более тесного военного сотрудничества. Новое положение о взаимопомощи теперь также установит обязательную связь в политике безопасности между Германией и обеими европейскими ядерными державами – Францией и Великобританией. - пишет Tichys Einblick.

Нынешние подготовительные мероприятия очевидно подчеркивают стремление европейских союзников к более тесному сотрудничеству в области безопасности. Это логично, на фоне того, как США позиционирует себя в последнее время в трансатлантическом оборонном альянсе.

По словам двух чиновников в Лондоне, текст соглашения почти завершен. Ожидается, что подписание состоится 17 июля, незадолго до того, как оба парламента уйдут на летние каникулы.

Напомним

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