Британія та Німеччина створюють потужний військовий пакт: угоду підпишуть влітку 2025 року
Київ • УНН
Велика Британія та Німеччина готуються підписати широкомасштабну угоду про взаємну оборону, яка передбачає взаємодопомогу в разі стратегічних загроз. Договір встановить обов'язковий зв'язок у політиці безпеки.
На додаток до оборонного союзу Організації Північноатлантичного договору (НАТО), Берлін і Лондон готують військовий пакт, що має бути спрямований на забезпечення військового стримування.
Передає УНН із посиланням на Politico і Tichys Einblick.
Деталі
Велика Британія і Німеччина готуються підписати широкомасштабний угоду, яка має містити пункт про взаємодопомогу в разі стратегічних загроз. Ідеться про взаємодопомогу в разі загрози одній з країн, - про це виданню повідомили п'ять осіб, знайомих з процесом.
Прем'єр-міністр Кейр Стармер і колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц влітку 2024 року заклали основу для пакту у спільній декларації.
Центральний розділ договору присвячений обороні та базується на так званій Угоді Трініті-Хаус, підписаній минулого року як основа для тіснішої військової співпраці. Нове положення про взаємодопомогу тепер також встановить обов'язковий зв'язок у політиці безпеки між Німеччиною та обома європейськими ядерними державами – Францією та Великою Британією.
Теперішні підготовчі заходи очевидно підкреслюють прагнення європейських союзників до тіснішої співпраці в галузі безпеки. Це логічно, на тлі того, як США позиціонує себе останнім часом у трансатлантичному оборонному альянсі.
За словами двох урядовців у Лондоні, текст угоди майже завершено. Очікується, що підписання відбудеться 17 липня, незадовго до того, як обидва парламенти перейдуть на літні канікули.
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