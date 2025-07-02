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Британія та Німеччина створюють потужний військовий пакт: угоду підпишуть влітку 2025 року

Київ • УНН

 • 486 перегляди

Велика Британія та Німеччина готуються підписати широкомасштабну угоду про взаємну оборону, яка передбачає взаємодопомогу в разі стратегічних загроз. Договір встановить обов'язковий зв'язок у політиці безпеки.

Британія та Німеччина створюють потужний військовий пакт: угоду підпишуть влітку 2025 року

На додаток до оборонного союзу Організації Північноатлантичного договору (НАТО), Берлін і Лондон готують військовий пакт, що має бути спрямований на забезпечення військового стримування. 

Передає УНН із посиланням на Politico і Tichys Einblick.

Деталі

Велика Британія і Німеччина готуються підписати широкомасштабний угоду, яка має містити пункт про взаємодопомогу в разі стратегічних загроз. Ідеться про взаємодопомогу в разі загрози одній з країн, - про це виданню повідомили п'ять осіб, знайомих з процесом.

Прем'єр-міністр Кейр Стармер і колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц влітку 2024 року заклали основу для пакту у спільній декларації.

Центральний розділ договору присвячений обороні та базується на так званій Угоді Трініті-Хаус, підписаній минулого року як основа для тіснішої військової співпраці. Нове положення про взаємодопомогу тепер також встановить обов'язковий зв'язок у політиці безпеки між Німеччиною та обома європейськими ядерними державами – Францією та Великою Британією. 

- пише Tichys Einblick.

Теперішні підготовчі заходи очевидно підкреслюють прагнення європейських союзників до тіснішої співпраці в галузі безпеки. Це логічно, на тлі того, як США позиціонує себе останнім часом у трансатлантичному оборонному альянсі.

За словами двох урядовців у Лондоні, текст угоди майже завершено. Очікується, що підписання відбудеться 17 липня, незадовго до того, як обидва парламенти перейдуть на літні канікули.

Нагадаємо

Велика Британія заявила, що всі члени консорціуму Eurofighter Typhoon підтримують продаж винищувачів Туреччині, долаючи попереднє блокування Німеччини.

Європа вперше з червня 2022 року перевершила США за загальним обсягом військової допомоги Україні. 

Велика Британія передасть Україні 350 ракет ППО, фінансованих за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
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Eurofighter Typhoon
НАТО
Франція
Велика Британія
Німеччина
Олаф Шольц
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