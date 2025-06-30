Велика Британія підтвердила підтримку продажу винищувачів Туреччині: Німеччина більше не проти

За словами Великої Британії, заявка Туреччини на купівлю винищувачів Eurofighter Typhoon отримала підтримку всіх членів консорціуму, що підвищує перспективи угоди, яку раніше блокувала Німеччина.

Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Ми впевнені, що всі чотири партнери консорціуму підтримують цей продаж

Про це він зазначив в інтерв'ю Hurriyet Daily News, маючи на увазі Велику Британію, Німеччину, Італію та Іспанію. Його коментарі були опубліковані в понеділок напередодні зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом в Анкарі.

Ламмі заявив, що роль Туреччини як європейського партнера з безпеки "важливіша, ніж будь-коли", оскільки уряди по всьому континенту збільшують витрати на оборону, щоб протистояти росії. Туреччина, де розташовані другі за величиною збройні сили НАТО після США, вважається ключовою для регіональної стабільності.

- заявив речник німецького уряду на пресконференції в понеділок.

Ми враховуємо ці повідомлення

Представник ФРН додав, що "рішення щодо експорту зброї приймає кабінет міністрів безпеки країни".

Велика Британія подала початкову цінову пропозицію на винищувачі у березні, що свідчить про прогрес у переговорах, які зайшли в глухий кут протягом багатьох років.

Берлін раніше блокував продаж, значною мірою через напруженість між Туреччиною та Грецією щодо конкуруючих енергетичних претензій у східному Середземномор'ї.

Ламмі сказав, що зусилля Великої Британії щодо отримання схвалення Берліна допомогли просунути переговори.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив після саміту НАТО в Гаазі минулого тижня, що в переговорах з Великою Британією та Німеччиною щодо закупівлі відбулися "позитивні зрушення ".

Сигнал про потенційний продаж винищувачів Eurofighter Туреччині з Великої Британії пролунав на тлі того, що США також прагнуть вирішити окремий спір з Туреччиною щодо її виключення з програми винищувачів F-35.

Посол США в Туреччині Том Баррак заявив, що Вашингтон сподівається вирішити це питання до кінця року