Великобритания подтвердила поддержку продажи истребителей Турции: Германия больше не против

По словам Великобритании, заявка Турции на покупку истребителей Eurofighter Typhoon получила поддержку всех членов консорциума, что повышает перспективы сделки, которую ранее блокировала Германия.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Мы уверены, что все четыре партнера консорциума поддерживают эту продажу

Об этом он отметил в интервью Hurriyet Daily News, имея в виду Великобританию, Германию, Италию и Испанию. Его комментарии были опубликованы в понедельник накануне встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анкаре.

Ламми заявил, что роль Турции как европейского партнера по безопасности "важнее, чем когда-либо", поскольку правительства по всему континенту увеличивают расходы на оборону, чтобы противостоять России. Турция, где расположены вторые по величине вооруженные силы НАТО после США, считается ключевой для региональной стабильности.

- заявил представитель немецкого правительства на пресс-конференции в понедельник.

Мы учитываем эти сообщения

Представитель ФРГ добавил, что "решение об экспорте оружия принимает кабинет министров безопасности страны".

Великобритания подала первоначальное ценовое предложение на истребители в марте, что свидетельствует о прогрессе в переговорах, которые зашли в тупик в течение многих лет.

Берлин ранее блокировал продажу, во многом из-за напряженности между Турцией и Грецией относительно конкурирующих энергетических претензий в восточном Средиземноморье.

Ламми сказал, что усилия Великобритании по получению одобрения Берлина помогли продвинуть переговоры.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после саммита НАТО в Гааге на прошлой неделе, что в переговорах с Великобританией и Германией относительно закупки произошли "позитивные сдвиги ".

Сигнал о потенциальной продаже истребителей Eurofighter Турции из Великобритании прозвучал на фоне того, что США также стремятся решить отдельный спор с Турцией относительно ее исключения из программы истребителей F-35.

Посол США в Турции Том Баррак заявил, что Вашингтон надеется решить этот вопрос до конца года