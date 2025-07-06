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У Британії згортається виробництво винищувача Typhoon

Київ • УНН

 • 83 перегляди

Виробництво винищувачів Eurofighter Typhoon у Великій Британії фактично зупинилося через відсутність нових замовлень. Це викликає побоювання щодо втрати критично важливих навичок аерокосмічної промисловості та впливає на участь країни у Глобальній програмі бойової авіації.

У Британії згортається виробництво винищувача Typhoon

Британське виробництво бойових літаків Eurofighter Typhoon фактично зупинилось через брак нових замовлень. Це викликало побоювання щодо втрати критично важливих навичок аерокосмічної промисловості у Великій Британії. Про це інформує УНН з посиланням на видання Financial Times (FT).

Деталі

Зазначаєтся, що винищувачі Typhoon протягом десятиліть збирали на великому заводі BAE Systems у Вартоні в Ланкаширі. Однак робота на лінії фінального складання майже зупинилася, оскільки підприємство готується передати останній літак за контрактом із Катаром на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів, укладеним ще у 2017 році.

В ангарі є один реактивний літак, але він фактично чекає на кілька деталей та фарбування. Що стосується основного складання, то воно завершене, і на ньому не працюють жодні працівники"

- сказав один представник профспілки.

Як пише FT, уряд Великої Британії не розміщував замовлення на нові літаки з 2009 року, а подальші експортні замовлення від Саудівської Аравії та Катару ще не узгоджені.

Якщо нові замовлення не будуть отримані найближчим часом, може статися втрата важливих промислових навичок, необхідних для будівництва винищувачів наступного покоління в рамках участі Великої Британії в Глобальній програмі бойової авіації (GCAP).

Шерон Грем, генеральна секретарка профспілки Unite, заявила, що працівники BAE та оборонної промисловості усього Сполученого Королівства "будуть запитувати, як уряд, який обіцяє перетворити витрати на оборону на "британський ріст, британські робочі місця, британські навички, британські інновації", міг допустити таке". 

Я неодноразово говорила міністрам уряду, наскільки великий ризик для робочих місць, навичок та національної безпеки, якщо ми припинимо складати власні винищувачі

– додала вона.

Літаки Typhoon будуються загальноєвропейським консорціумом, до складу якого входять BAE, Airbus та Leonardo, при чому кожна компанія виготовляє різні деталі для кожного літака. Вони також керують лінією остаточного складання в кожній країні-партнері - коли країна-партнерка замовляє літаки або очолює експортну угоду, вона збирає літак.

BAE все ще будує передні фюзеляжі для Typhoon, замовлених іншими країнами, але потім їх відправляють до Європи для остаточної збірки.

Нещодавнє рішення британського уряду придбати винищувачі F-35 американського виробництва, а не взяти на себе зобов'язання щодо нового замовлення на найсучасніші Typhoon, знову розпалило дискусії щодо оборонних пріоритетів країни, йдеться у публікації.

Хоча Велика Британія зобов'язалася модернізувати свої нинішні літаки Typhoon, зокрема встановити новий радар, вона є єдиною країною в консорціумі, яка не розмістила замовлення на останню модель.

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Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі минулого тижня відмовився коментувати питання щодо перспективи нового замовлення, але заявив, що нещодавній стратегічний огляд оборони підтвердив важливість літаків Typhoon та необхідність модернізації.

Гілі також повідомив комітету з питань оборони, що Велика Британія розраховує закупити партію з 27 винищувачів F-35, які почнуть надходити до кінця десятиліття, 15 з яких будуть модифікації F-35B, тобто придатними для базування на авіаносці. Інші 12 будуть модифікації F-35A із можливістю нести тактичні ядерні бомби.

Керівники галузі стверджують, що переговори щодо отримання нових експортних замовлень на Typhoon з Катару, Саудівської Аравії та Туреччини просуваються.

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Міністерство оборони Британії стверджує, що Typhoon залишатиметься "основою протиповітряної оборони Великої Британії щонайменше до 2040-х років". Водночас майбутні інвестиції в Typhoon "залежать від Плану оборонних інвестицій, який буде опублікований пізніше цього року".

Нагадаємо

Велика Британія заявила, що всі члени консорціуму Eurofighter Typhoon підтримують продаж винищувачів Туреччині, долаючи попереднє блокування Німеччини. Це підвищує перспективи реалізації угоди, переговори щодо якої тривали роки.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини СвітуТехнології
Джон Гілі
Airbus
Eurofighter Typhoon
Financial Times
F-35 Lightning II
Велика Британія
Саудівська Аравія
Катар
Німеччина
Туреччина
Tesla
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