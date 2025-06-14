Велика Британія перекидає літаки на Близький Схід для підтримки регіональної безпеки – Стармер

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині
18:01 • 6476 перегляди
Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині
14 червня, 13:00 • 18252 перегляди
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
14 червня, 12:45 • 26112 перегляди
Поверталися додому після навчального обміну, 9 дітей у лікарні: нові подробиці ДТП з українцями у Франції
14 червня, 03:30 • 27521 перегляди
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
13 червня, 19:49 • 44671 перегляди
У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський
13 червня, 18:18 • 45498 перегляди
В Україні можуть заборонити дітям без обов'язкових щеплень відвідувати навчальні заклади: уряд подав законопроєкт до Ради
13 червня, 15:24 • 92772 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
Ексклюзив
13 червня, 15:04 • 68270 перегляди
Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна
Ексклюзив
13 червня, 14:34 • 58091 перегляди
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
13 червня, 11:58 • 59376 перегляди
ЄС погодився продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2027 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.7м/с
80%
750мм
Популярнi новини
Ізраїль завдав нових авіаударів по Ірану, загинули 2 людини14 червня, 11:35 • 10691 перегляди
ЦАХАЛ показав кадри знищення іранських пускових установок балістичних ракет14 червня, 13:15 • 10362 перегляди
У Дубаї спалахнула масштабна пожежа у 67-поверховому хмарочосі: евакуювали майже 4 тис. людей14 червня, 13:30 • 11576 перегляди
У Києві загинув чоловік, який намагався втекти із автомобіля по дорозі до ТЦК: що кажуть військові 14:27 • 4010 перегляди
Мовний омбудсмен відреагував на російські пісні під час виступу Вєрки Сердючки у Києві16:03 • 11021 перегляди
Публікації
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 22888 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 94201 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 158391 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 165271 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 179510 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз III
Федоров Іван Сергійович
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Тель-Авів
Реклама
УНН Lite
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 92772 перегляди
Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"13 червня, 14:16 • 47633 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 97430 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 77526 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 142220 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Truth Social
Нью-Йорк таймс
Вашингтон пост

Велика Британія перекидає літаки на Близький Схід для підтримки регіональної безпеки – Стармер

Київ • УНН

 • 940 перегляди

Велика Британія перекидає додаткові військові засоби, включаючи винищувачі, на Близький Схід. Підготовка почалася ще в п’ятницю через погіршення ситуації в регіоні.

Велика Британія перекидає літаки на Близький Схід для підтримки регіональної безпеки – Стармер

Велика Британія перекидає на Близький Схід додаткові військові засоби, в тому числі винищувачі, для забезпечення підтримки в регіоні. Про це заявив прем'єр-міністр Кір Стармер журналістам у суботу по дорозі на зустріч "Великої сімки" в Канаді, передає УНН з посиланням на інформагенцію Reuters.

Ми перекидаємо в регіон техніку, в тому числі літаки, і це для підтримки в разі надзвичайних ситуацій

- сказав Кір Стармер.

Зазначається, що Британія вже має свої винищувачі на Близькому Сході у межах операцій проти загроз в Іраку та Сирії.

За словами речника британського прем'єра, підготовка до розгортання почалася ще в п’ятницю вранці, коли стало очевидно, що ситуація в регіоні погіршується.

Окрім того, з британських баз було відправлено додаткові літаки-заправники, а також буде перекинуто ще більше винищувачів, додали в уряді.

Нагадаємо

Міністр оборони США підтвердив перекидання систем ППО з України для захисту баз на Близькому Сході. Зеленський заявив, що США перенаправлять обіцяні ракети проти шахедів на Близький Схід.

США перекидають військові ресурси та есмінці ВМС на Близький Схід у відповідь на удари Ізраїлю та можливий напад Ірану13.06.25, 16:57 • 3998 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Кір Стармер
Рейтер
Ірак
Сирія
Канада
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9