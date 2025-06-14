Велика Британія перекидає літаки на Близький Схід для підтримки регіональної безпеки – Стармер

Велика Британія перекидає на Близький Схід додаткові військові засоби, в тому числі винищувачі, для забезпечення підтримки в регіоні. Про це заявив прем'єр-міністр Кір Стармер журналістам у суботу по дорозі на зустріч "Великої сімки" в Канаді, передає УНН з посиланням на інформагенцію Reuters.

Ми перекидаємо в регіон техніку, в тому числі літаки, і це для підтримки в разі надзвичайних ситуацій - сказав Кір Стармер.

Зазначається, що Британія вже має свої винищувачі на Близькому Сході у межах операцій проти загроз в Іраку та Сирії.

За словами речника британського прем'єра, підготовка до розгортання почалася ще в п’ятницю вранці, коли стало очевидно, що ситуація в регіоні погіршується.

Окрім того, з британських баз було відправлено додаткові літаки-заправники, а також буде перекинуто ще більше винищувачів, додали в уряді.

Нагадаємо

Міністр оборони США підтвердив перекидання систем ППО з України для захисту баз на Близькому Сході. Зеленський заявив, що США перенаправлять обіцяні ракети проти шахедів на Близький Схід.

США перекидають військові ресурси та есмінці ВМС на Близький Схід у відповідь на удари Ізраїлю та можливий напад Ірану