США перекинули системи протидії БПЛА з України на Близький Схід - Гегсет

США вивели системи ППО з України для посилення захисту своїх баз на Близькому Сході. Про це заявив міністр оборони США Пітер Гегсет в інтерв'ю для Fox News, передає УНН.

Я весь тиждень був на слуханнях у Конгресі. І мене запитали: "Ви справді перекинули системи протидії БПЛА з України на Близький Схід?" Я відповів: "Так, перекинули" - сказав Гегсет.

За його словами, США використовують всі доступні засоби "для захисту наших людей у ​​регіоні та в усьому світі, тому що сьогодні в обороні ландшафт інший".

Невеликі системи можуть нести серйозну небезпеку. Ми максимально готові. Війна справді змінюється просто у нас на очах — техніка, методи. Це лякає. Так, лякає. Але у нас на місцях правильні люди - резюмував глава Пентагону.

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