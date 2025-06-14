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"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
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"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
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США перекинули системи протидії БПЛА з України на Близький Схід - Гегсет

Київ • УНН

 • 696 перегляди

Міністр оборони США підтвердив перекидання систем ППО з України для захисту баз на Близькому Сході. Зеленський заявив, що США перенаправлять обіцяні ракети проти шахедів на Близький Схід.

США перекинули системи протидії БПЛА з України на Близький Схід - Гегсет

США вивели системи ППО з України для посилення захисту своїх баз на Близькому Сході. Про це заявив міністр оборони США Пітер Гегсет в інтерв'ю для Fox News, передає УНН.

Я весь тиждень був на слуханнях у Конгресі. І мене запитали: "Ви справді перекинули системи протидії БПЛА з України на Близький Схід?" Я відповів: "Так, перекинули" 

- сказав Гегсет.

За його словами, США використовують всі доступні засоби "для захисту наших людей у ​​регіоні та в усьому світі, тому що сьогодні в обороні ландшафт інший".

Невеликі системи можуть нести серйозну небезпеку. Ми максимально готові. Війна справді змінюється просто у нас на очах — техніка, методи. Це лякає. Так, лякає. Але у нас на місцях правильні люди 

- резюмував глава Пентагону.

Раніше

Зеленський заявив ABC News, що США перенаправлять 20 000 обіцяних адміністрацією Байдена "ракет проти шахедів" на Близький Схід.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаНовини Світу
Піт Гегсет
Fox News Channel
Пентагон
Конгрес США
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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