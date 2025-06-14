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США перебросили системы противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток - Хегсет

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Министр обороны США подтвердил переброску систем ПВО из Украины для защиты баз на Ближнем Востоке. Зеленский заявил, что США перенаправят обещанные ракеты против шахедов на Ближний Восток.

США перебросили системы противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток - Хегсет

США вывели системы ПВО из Украины для усиления защиты своих баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр обороны США Питер Хегсет в интервью для Fox News, передает УНН.

Я всю неделю был на слушаниях в Конгрессе. И меня спросили: "Вы действительно перебросили системы противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток?" Я ответил: "Да, перебросили" 

- сказал Хегсет.

По его словам, США используют все доступные средства "для защиты наших людей в регионе и во всем мире, потому что сегодня в обороне ландшафт другой".

Небольшие системы могут нести серьезную опасность. Мы максимально готовы. Война действительно меняется прямо у нас на глазах — техника, методы. Это пугает. Да, пугает. Но у нас на местах правильные люди 

- резюмировал глава Пентагона.

Ранее

Зеленский заявил ABC News, что США перенаправят 20 000 обещанных администрацией Байдена "ракет против шахедов" на Ближний Восток.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаНовости Мира
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