США перебросили системы противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток - Хегсет

США вывели системы ПВО из Украины для усиления защиты своих баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр обороны США Питер Хегсет в интервью для Fox News, передает УНН.

Я всю неделю был на слушаниях в Конгрессе. И меня спросили: "Вы действительно перебросили системы противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток?" Я ответил: "Да, перебросили" - сказал Хегсет.

По его словам, США используют все доступные средства "для защиты наших людей в регионе и во всем мире, потому что сегодня в обороне ландшафт другой".

Небольшие системы могут нести серьезную опасность. Мы максимально готовы. Война действительно меняется прямо у нас на глазах — техника, методы. Это пугает. Да, пугает. Но у нас на местах правильные люди - резюмировал глава Пентагона.

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