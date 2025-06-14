Великобритания перебрасывает самолеты на Ближний Восток для поддержки региональной безопасности – Стармер

Великобритания перебрасывает на Ближний Восток дополнительные военные средства, в том числе истребители, для обеспечения поддержки в регионе. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер журналистам в субботу по дороге на встречу "Большой семерки" в Канаде, передает УНН со ссылкой на информагентство Reuters.

Мы перебрасываем в регион технику, в том числе самолеты, и это для поддержки в случае чрезвычайных ситуаций - сказал Кир Стармер.

Отмечается, что у Британии уже есть свои истребители на Ближнем Востоке в рамках операций против угроз в Ираке и Сирии.

По словам спикера британского премьера, подготовка к развертыванию началась еще в пятницу утром, когда стало очевидно, что ситуация в регионе ухудшается.

Кроме того, с британских баз были отправлены дополнительные самолеты-заправщики, а также будет переброшено еще больше истребителей, добавили в правительстве.

Напомним

Министр обороны США подтвердил переброску систем ПВО из Украины для защиты баз на Ближнем Востоке. Зеленский заявил, что США перенаправят обещанные ракеты против шахедов на Ближний Восток.

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