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Великобритания перебрасывает самолеты на Ближний Восток для поддержки региональной безопасности – Стармер

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Великобритания перебрасывает дополнительные военные средства, включая истребители, на Ближний Восток. Подготовка началась еще в пятницу из-за ухудшения ситуации в регионе.

Великобритания перебрасывает самолеты на Ближний Восток для поддержки региональной безопасности – Стармер

Великобритания перебрасывает на Ближний Восток дополнительные военные средства, в том числе истребители, для обеспечения поддержки в регионе. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер журналистам в субботу по дороге на встречу "Большой семерки" в Канаде, передает УНН со ссылкой на информагентство Reuters.

Мы перебрасываем в регион технику, в том числе самолеты, и это для поддержки в случае чрезвычайных ситуаций

- сказал Кир Стармер.

Отмечается, что у Британии уже есть свои истребители на Ближнем Востоке в рамках операций против угроз в Ираке и Сирии.

По словам спикера британского премьера, подготовка к развертыванию началась еще в пятницу утром, когда стало очевидно, что ситуация в регионе ухудшается.

Кроме того, с британских баз были отправлены дополнительные самолеты-заправщики, а также будет переброшено еще больше истребителей, добавили в правительстве.

Напомним

Министр обороны США подтвердил переброску систем ПВО из Украины для защиты баз на Ближнем Востоке. Зеленский заявил, что США перенаправят обещанные ракеты против шахедов на Ближний Восток.

США перебрасывают военные ресурсы и эсминцы ВМС на Ближний Восток в ответ на удары Израиля и возможное нападение Ирана13.06.25, 16:57 • 3980 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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Кир Стармер
Reuters
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Канада
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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