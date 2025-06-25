Британія отримає винищувачі, здатні нести ядерну зброю: закупить 12 літаків F-35A

Велика Британія знову введе винищувачі, здатні нести атомну зброю для підтримки ядерної місії НАТО, заявив офіс британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, готуючись до саміту НАТО в середу, пише УНН з посиланням на AFP.

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Країна закупить 12 винищувачів F-35A, здатних нести ядерну зброю, що розширить арсенал стримування країни, обмежений ракетами підводного запуску.

"Ці літаки F-35, здатні нести ядерну зброю, сповіщатимуть про нову еру для наших провідних у світі Королівських ВПС та стримуватимуть ворожі загрози, що загрожують Великій Британії та нашим союзникам", - заявив Стармер у вівторок.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте був процитований у заяві: "Я рішуче вітаю сьогоднішню заяву", назвавши її "ще одним вагомим британським внеском у НАТО".

НАТО стикається з викликами через швидке переозброєння росії - Рютте

Даунінг-стріт охарактеризувала його як "найбільше зміцнення ядерної позиції Великої Британії за покоління", додавши, що Стармер оголосить про план на саміті у середу.

Після закінчення холодної війни британське ядерне стримування у межах НАТО забезпечувалося виключно ракетами на борту підводних човнів Королівського флоту.

Елоїза Файє, спеціаліст з ядерних питань з Французького інституту міжнародних відносин (Ifri), повідомила агентству AFP, що ця заява ілюструє "ренуклеаризацію Європи, що продовжується, відновлену потребу в ядерній зброї і зміцнення стримування НАТО перед противником - росією".

F-35A, вироблений американською компанією Lockheed Martin, є варіантом F-35B, що вже використовується Сполученим Королівством, але який може нести ядерні боєголовки на додаток до звичайної зброї.

Це придбання було давнім запитом Королівських ВПС.

Очікується, що літаки будуть розміщені на авіабазі Маргем на сході Англії.

Доповнення

Лідери країн НАТО зберуться в Гаазі цього тижня, де, як очікується, вони пообіцяють витрачати 5% ВВП на оборону до 2035 року під тиском президента США Дональда Трампа.

Велика Британія вже взяла на себе зобов'язання у понеділок, що вона виконає цільовий показник видатків.

Лондон заявив у лютому, що збільшить свій оборонний бюджет до 2,5% ВВП до 2027 року та до 3% після 2029 року.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі попередив у вівторок, що Велика Британія стикається з "новими ядерними ризиками, оскільки інші держави збільшують, модернізують та диверсифікують свої ядерні арсенали".

Сім країн-членів НАТО, включаючи США, Німеччину та Італію, зараз мають на європейській території літаки подвійного призначення, здатні нести американські ядерні боєголовки B61 - той самий тип, який, як очікується, використовуватиме Велика Британія, зазначає видання.