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Британия получит истребители, способные нести ядерное оружие: закупит 12 самолетов F-35A

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Великобритания планирует приобрести 12 истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие, что расширит арсенал сдерживания страны. Это решение является частью значительного укрепления ядерной позиции Великобритании и ее вклада в НАТО.

Британия получит истребители, способные нести ядерное оружие: закупит 12 самолетов F-35A

Великобритания вернет истребители, способные нести атомное оружие, для поддержки ядерной миссии НАТО, заявил офис британского премьер-министра Кира Стармера, готовясь к саммиту НАТО в среду, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Страна закупит 12 истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие, что расширит арсенал сдерживания страны, ограниченный ракетами подводного запуска.

"Эти самолеты F-35, способные нести ядерное оружие, возвестят о новой эре для наших ведущих в мире Королевских ВВС и будут сдерживать враждебные угрозы, угрожающие Великобритании и нашим союзникам", - заявил Стармер во вторник.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте был процитирован в заявлении: "Я решительно приветствую сегодняшнее заявление", назвав его "еще одним весомым британским вкладом в НАТО".

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Даунинг-стрит охарактеризовала его как "самое большое укрепление ядерной позиции Великобритании за поколение", добавив, что Стармер объявит о плане на саммите в среду.

После окончания холодной войны британское ядерное сдерживание в рамках НАТО обеспечивалось исключительно ракетами на борту подводных лодок Королевского флота.

Элоиза Файе, специалист по ядерным вопросам из Французского института международных отношений (Ifri), сообщила агентству AFP, что это заявление иллюстрирует "продолжающуюся ренуклеаризацию Европы, возобновленную потребность в ядерном оружии и укрепление сдерживания НАТО перед противником - россией".

F-35A, произведенный американской компанией Lockheed Martin, является вариантом F-35B, уже используемого Соединенным Королевством, но который может нести ядерные боеголовки в дополнение к обычному оружию.

Это приобретение было давним запросом Королевских ВВС.

Ожидается, что самолеты будут размещены на авиабазе Мархэм на востоке Англии.

Дополнение

Лидеры стран НАТО соберутся в Гааге на этой неделе, где, как ожидается, они пообещают тратить 5% ВВП на оборону до 2035 года под давлением президента США Дональда Трампа.

Великобритания уже взяла на себя обязательство в понедельник, что она выполнит целевой показатель расходов.

Лондон заявил в феврале, что увеличит свой оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2027 году и до 3% после 2029 года.

Министр обороны Великобритании Джон Хили предупредил во вторник, что Великобритания сталкивается с "новыми ядерными рисками, поскольку другие государства увеличивают, модернизируют и диверсифицируют свои ядерные арсеналы".

Семь стран-членов НАТО, включая США, Германию и Италию, сейчас имеют на европейской территории самолеты двойного назначения, способные нести американские ядерные боеголовки B61 - тот же тип, который, как ожидается, будет использовать Великобритания, отмечает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
ядерная бомба B61
Королевские военно-воздушные силы
Джон Хили
Кир Стармер
Марк Рютте
Королевский флот
Lockheed Martin F-35 Lightning II
НАТО
Дональд Трамп
Великобритания
Италия
Германия
Соединённые Штаты
Tesla
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