Сил оборони збили 20 ворожих БпЛА у різних кутках України, також десятки дронів-імітаторів втрачено

Загарбники атакували Україну у ніч на 13 липня у тому числі застосовуючи значну кількість безпілотників-імітаторів. Загалом російські військові атакували Україну 60-ма ударними БпЛА, передає УНН із посиланням на Повітряні Сили.

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Протягом минулої доби (із 14.00 12 липня) та протягом поточної доби 13 липня противник атакував 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово – рф.(до 40 із них – "шахеди"). - передає ПС ЗСУ.

У пресслужбі Повітряних Сил пояснили, що ворог атакував протягом дня ударними БпЛА українські тилові регіони (понад 20 "шахедів"), а вночі – прифронтові території Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України - пише пресслужба ПС ЗСУ.

За попередніми даними, на півночі, сході, заході та в центрі країни, станом на 09.00, ППО збило 20 БпЛА зс рф типу Shahed (безпілотників інших типів).

20 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. - додається у звіті.

Нагадаємо

росія вночі випустила по Україні 397 дронів та 18 ракет, у тому числі 8 балістичних, збито 164 дрони та 14 ракет, у тому числі всю балістику, ще 200 дронів та 4 ракети локаційно втрачені/подавлені РЕБ, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, 10 липня.

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