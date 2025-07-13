Сил оборони збили 20 ворожих БпЛА у різних кутках України, також десятки дронів-імітаторів втрачено
Київ • УНН
Вночі 13 липня російські військові атакували Україну 60 ударними БпЛА, включаючи Shahed та дрони-імітатори. Сили оборони збили 20 БпЛА типу Shahed та локаційно втратили/подавили РЕБ 20 дронів-імітаторів.
Загарбники атакували Україну у ніч на 13 липня у тому числі застосовуючи значну кількість безпілотників-імітаторів. Загалом російські військові атакували Україну 60-ма ударними БпЛА, передає УНН із посиланням на Повітряні Сили.
Деталі
Протягом минулої доби (із 14.00 12 липня) та протягом поточної доби 13 липня противник атакував 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово – рф.(до 40 із них – "шахеди").
У пресслужбі Повітряних Сил пояснили, що ворог атакував протягом дня ударними БпЛА українські тилові регіони (понад 20 "шахедів"), а вночі – прифронтові території Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України
За попередніми даними, на півночі, сході, заході та в центрі країни, станом на 09.00, ППО збило 20 БпЛА зс рф типу Shahed (безпілотників інших типів).
20 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Нагадаємо
росія вночі випустила по Україні 397 дронів та 18 ракет, у тому числі 8 балістичних, збито 164 дрони та 14 ракет, у тому числі всю балістику, ще 200 дронів та 4 ракети локаційно втрачені/подавлені РЕБ, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, 10 липня.
Далеко не всі "Кинджали" загарбників досягли своїх цілей - речник Повітряних сил09.07.25, 12:30 • 69593 перегляди