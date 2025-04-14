Впервые за 60 лет: в Китае ведущего генерала отстранили от должности из-за коррупционного скандала - FT

Председатель КНР Си Цзиньпин уволил генерала "номер два" Хэ Вэйдунга в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках борьбы с коррупцией в армии. Это первое за шесть десятилетий увольнение чиновника столь высокого ранга, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Сообщается, что генерал Хэ Вэйдонг был снят со своей должности в течение последних недель. Помимо того, что Вэйдонг является офицером второго ранга в НОАК, он также входит в состав Политбюро Коммунистической партии.

Снятие Хэ Вэйдонга произошло после того, как шесть месяцев назад Си отстранил от должности Мяо Хуа - одного из шести высокопоставленных чиновников Центральной военной комиссии (ЦВК) - за "серьезные нарушения дисциплины". Этот термин обычно используется для обозначения коррупции в китайских вооруженных силах.

Хотя китайское правительство не сделало официального заявления, несколько источников сообщают, что генерал Вэйдонг был задержан и допрошен, возможно, по делу о коррупции. В последнее время он не появлялся на публичных мероприятиях, что вызывает вопросы относительно его должности.

Эксперты считают, что Си Цзиньпин пытается убедиться, что военные лояльны к Коммунистической партии и готовы принять глобальные вызовы. Нил Томас, эксперт по Китаю, сказал: "Это показывает, насколько серьезно Си относится к борьбе с коррупцией в армии".

За последние два года президент Си уволил нескольких высших военных руководителей, в том числе двух руководителей ракетных войск НОАК, которые контролируют часть ядерного оружия Китая, и двух бывших министров обороны - Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу. Как сообщается, все они были уволены из-за коррупции.

Си Цзиньпин пообещал усилить борьбу с коррупцией в Китае

Другие высокопоставленные чиновники также были уволены в последнее время, в том числе бывший министр иностранных дел Цинь Ган, который когда-то считался близким к Си Цзиньпину. Эти шаги привели к тому, что некоторые считают, что в руководстве Китая может расти нестабильность.

Увольнение генерала Вэйдонга происходит в то время, когда Китай сталкивается с другими серьезными вызовами, в том числе экономическими проблемами и ростом напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. В такие времена сохранение единства и контроля над вооруженными силами становится еще более важным для китайских лидеров.

В прошлом году появились сообщения, что нынешний министр обороны Дун Цзюнь также находился под следствием. Однако теперь источники сообщают, что его оправдали. Недавно он встречался в Пекине с руководителем военно-воздушных сил Пакистана.

Правительство Китая пока что не комментирует ситуацию с генералом Вэйдонгом, что оставляет много вопросов о том, что будет дальше в этой антикоррупционной кампании на высоком уровне.

Дополнение

Китай начал расследование в отношении своего министра обороны в связи с последним коррупционным скандалом, затронувшим верхушку Народно-освободительной армии страны.

Бывшего вице-президента Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) Чжана Хунли приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора за получение взяток.

Китай впервые начал расследование коррупции в отношении Чжана, бывшего вице-президента ICBC, в конце 2023 года. Позже, в мае прошлого года, он был арестован и обвинен во взяточничестве.