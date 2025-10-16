Китайські банди заробили понад $1 млрд на шахрайських смс – США б’ють тривогу
Угруповання злочинців з Китаю викрали понад 1 мільярд доларів за три роки за допомогою шахрайських SMS. Схема працює через SIM-ферми, фішингові сайти та мережу підставних абонентів у США.
Злочинні групи з Китаю перетворили надокучливі шахрайські SMS в мільярдний бізнес, за допомогою якого за останні три роки викрали понад $1 млрд, повідомляють американські слідчі. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, пише УНН.
Деталі
Повідомлення-пастки про нібито неоплачені штрафи, збори чи посилки ведуть жертв на фішингові сайти, де крадуть дані карток і одноразові паролі – після чого викрадені картки додають у цифрові гаманці для покупок.
Схема працює через "SIM‑ферми" (масиви SIM‑карт і серверів), фішингові сайти та мережу підставних абонентів у США, яких наймають за кілька центів за куплену подарункову карту.
Злочинці також використовують трюк з Tap‑to‑Pay, коли додані в гаманці в Азії картки віддалено "спускають" на покупки у США. Компанії з кібербезпеки та влада фіксують зростання: наприклад, один день минулого місяця приніс рекордні 330 000 шахрайських повідомлень.
ФБР та DHS розслідують мережі, уже відбуваються арешти та суди; експерти закликають ігнорувати підозрілі SMS, не переходити за посиланнями й уважно контролювати виписки банківських рахунків.
