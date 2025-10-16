$41.760.01
48.530.29
ukenru
Ексклюзив
15:34 • 10499 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
15:13 • 16619 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 26018 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 30016 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 40917 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 64961 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 22549 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 38630 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 30316 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 25429 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити заборонено
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 64960 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу мод16 жовтня, 07:27 • 37597 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 58263 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"15 жовтня, 11:45 • 70740 перегляди
Китайські банди заробили понад $1 млрд на шахрайських смс – США б’ють тривогу

Київ • УНН

 • 1440 перегляди

Угруповання злочинців з Китаю викрали понад 1 мільярд доларів за три роки за допомогою шахрайських SMS. Схема працює через SIM-ферми, фішингові сайти та мережу підставних абонентів у США.

Китайські банди заробили понад $1 млрд на шахрайських смс – США б’ють тривогу

Злочинні групи з Китаю перетворили надокучливі шахрайські SMS в мільярдний бізнес, за допомогою якого за останні три роки викрали понад $1 млрд, повідомляють американські слідчі. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Повідомлення-пастки про нібито неоплачені штрафи, збори чи посилки ведуть жертв на фішингові сайти, де крадуть дані карток і одноразові паролі – після чого викрадені картки додають у цифрові гаманці для покупок.

Схема працює через "SIM‑ферми" (масиви SIM‑карт і серверів), фішингові сайти та мережу підставних абонентів у США, яких наймають за кілька центів за куплену подарункову карту. 

Вбили та продали на органи? У М’янмі зникла колишня учасниця білоруського "Голосу" - росЗМІ15.10.25, 22:09 • 8400 переглядiв

Злочинці також використовують трюк з Tap‑to‑Pay, коли додані в гаманці в Азії картки віддалено "спускають" на покупки у США. Компанії з кібербезпеки та влада фіксують зростання: наприклад, один день минулого місяця приніс рекордні 330 000 шахрайських повідомлень.

ФБР та DHS розслідують мережі, уже відбуваються арешти та суди; експерти закликають ігнорувати підозрілі SMS, не переходити за посиланнями й уважно контролювати виписки банківських рахунків.

Відома блогерка втратила понад 6 мільйонів гривень через шахрайську схему15.10.25, 16:34 • 4860 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НПНовини Світу
Банківська картка
Блогери
М'янма
Китай
Сполучені Штати Америки