Китайские банды заработали более $1 млрд на мошеннических смс – США бьют тревогу

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Эксклюзив
15:34 • 10165 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
15:13 • 15945 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
12:39 • 25414 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 29704 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 40658 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 64560 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 22490 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 38596 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 30282 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 25416 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
В Монобанке произошел масштабный сбой из-за акции “Найди лимон”: совладелец банка прокомментировал16 октября, 08:42 • 7932 просмотра
В сеть выложили видео из поезда в Швейцарии с угрозами украиноязычной семье русскоязычным мужчиной: Украина требует расследования16 октября, 08:44 • 11085 просмотра
Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой первым в истории Украины военным омбудсменом16 октября, 08:51 • 19404 просмотра
В "Нафтогазе" призвали украинцев изменить бытовые привычки из-за трудностей отопительного сезона16 октября, 09:38 • 6890 просмотра
Украинское общество должно готовиться к тому, что мирной жизни в ближайшие годы вряд ли будет - Буданов14:18 • 7576 просмотра
публикации
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается12:39 • 25414 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 64560 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 37319 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 57922 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 70468 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Белый дом
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 34042 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 82722 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 60440 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 62528 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 67386 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Truth Social
Фильм
Нью-Йорк Таймс

Китайские банды заработали более $1 млрд на мошеннических смс – США бьют тревогу

Киев • УНН

 • 1356 просмотра

Преступные группировки из Китая похитили более 1 миллиарда долларов за три года с помощью мошеннических SMS. Схема работает через SIM-фермы, фишинговые сайты и сеть подставных абонентов в США.

Китайские банды заработали более $1 млрд на мошеннических смс – США бьют тревогу

Преступные группы из Китая превратили назойливые мошеннические SMS в миллиардный бизнес, с помощью которого за последние три года похитили более $1 млрд, сообщают американские следователи. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Сообщения-ловушки о якобы неоплаченных штрафах, сборах или посылках ведут жертв на фишинговые сайты, где крадут данные карт и одноразовые пароли – после чего похищенные карты добавляют в цифровые кошельки для покупок.

Схема работает через "SIM-фермы" (массивы SIM-карт и серверов), фишинговые сайты и сеть подставных абонентов в США, которых нанимают за несколько центов за купленную подарочную карту. 

Убили и продали на органы? В Мьянме исчезла бывшая участница белорусского "Голоса" - росСМИ15.10.25, 22:09 • 8384 просмотра

Преступники также используют трюк с Tap-to-Pay, когда добавленные в кошельки в Азии карты удаленно "спускают" на покупки в США. Компании по кибербезопасности и власти фиксируют рост: например, один день в прошлом месяце принес рекордные 330 000 мошеннических сообщений.

ФБР и DHS расследуют сети, уже происходят аресты и суды; эксперты призывают игнорировать подозрительные SMS, не переходить по ссылкам и внимательно контролировать выписки банковских счетов.

Известная блогерша потеряла более 6 миллионов гривен из-за мошеннической схемы15.10.25, 16:34 • 4852 просмотра

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Банковская карта
Блогеры
Мьянма
Китай
Соединённые Штаты