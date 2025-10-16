Китайские банды заработали более $1 млрд на мошеннических смс – США бьют тревогу
Преступные группировки из Китая похитили более 1 миллиарда долларов за три года с помощью мошеннических SMS. Схема работает через SIM-фермы, фишинговые сайты и сеть подставных абонентов в США.
Преступные группы из Китая превратили назойливые мошеннические SMS в миллиардный бизнес, с помощью которого за последние три года похитили более $1 млрд, сообщают американские следователи. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
Сообщения-ловушки о якобы неоплаченных штрафах, сборах или посылках ведут жертв на фишинговые сайты, где крадут данные карт и одноразовые пароли – после чего похищенные карты добавляют в цифровые кошельки для покупок.
Схема работает через "SIM-фермы" (массивы SIM-карт и серверов), фишинговые сайты и сеть подставных абонентов в США, которых нанимают за несколько центов за купленную подарочную карту.
Преступники также используют трюк с Tap-to-Pay, когда добавленные в кошельки в Азии карты удаленно "спускают" на покупки в США. Компании по кибербезопасности и власти фиксируют рост: например, один день в прошлом месяце принес рекордные 330 000 мошеннических сообщений.
ФБР и DHS расследуют сети, уже происходят аресты и суды; эксперты призывают игнорировать подозрительные SMS, не переходить по ссылкам и внимательно контролировать выписки банковских счетов.
