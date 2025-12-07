Литва анулювала дозволи на проживання у 145 росіян через поїздки до рф та білорусі

Литва анулювала вид на проживання у 145 громадян росії через часті поїздки до рф та білорусі. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Зазначається, що рішення ухвалені відповідно до дії в країні закону "Про обмежувальні заходи у зв’язку з воєнною агресією" проти України. Цей закон діє з 2023 року, а з травня 2025 року пов’язані з ним заходи були посилені.

Тоді влада Литви попередила, що осіб, які відвідують рф і білорусь частіше, ніж раз на три місяці "без об’єктивних причин", позбавлятимуть ВНП.

ВНП був відкликаний у колишнього правозахисника Михайла Беньяша, який захищав у російських судах опозиціонерів, прихильників Олексія Навального та громадських активістів, а згодом сам став жертвою переслідування з боку російської влади - пише DW.

За словами юриста, підставою для позбавлення ВНП стали дві його поїздки до Мінська, щоб забрати сина у матері на канікули, а потім повернути його назад. Беньяш безуспішно намагався оскаржити рішення литовських властей.

У росії Михайло Беньяш позбавлений адвокатської ліцензії, оголошений "іноземним агентом", а також щонайменше один раз його звинувачували у "дискредитації" армії рф. У лютому 2025 року Беньяш повідомляв, що залишив правозахисну діяльність і почав працювати у Литві сантехніком.

Нагадаємо

