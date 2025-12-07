$42.180.00
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 21201 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 34235 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 33566 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 42977 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 48943 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 36296 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 70828 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 40918 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 37840 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Дипломатка

Литва анулювала дозволи на проживання у 145 росіян через поїздки до рф та білорусі

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Литва анулювала вид на проживання у 145 громадян росії через часті поїздки до рф та білорусі, керуючись законом "Про обмежувальні заходи у зв’язку з воєнною агресією". Серед позбавлених ВНП – колишній правозахисник Михайло Беньяш, який відвідував Мінськ для зустрічі з сином.

Литва анулювала дозволи на проживання у 145 росіян через поїздки до рф та білорусі

Литва анулювала вид на проживання у 145 громадян росії через часті поїздки до рф та білорусі. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Зазначається, що рішення ухвалені відповідно до дії в країні закону "Про обмежувальні заходи у зв’язку з воєнною агресією" проти України. Цей закон діє з 2023 року, а з травня 2025 року пов’язані з ним заходи були посилені.

Тоді влада Литви попередила, що осіб, які відвідують рф і білорусь частіше, ніж раз на три місяці "без об’єктивних причин", позбавлятимуть ВНП.

ВНП був відкликаний у колишнього правозахисника Михайла Беньяша, який захищав у російських судах опозиціонерів, прихильників Олексія Навального та громадських активістів, а згодом сам став жертвою переслідування з боку російської влади 

- пише DW.

За словами юриста, підставою для позбавлення ВНП стали дві його поїздки до Мінська, щоб забрати сина у матері на канікули, а потім повернути його назад. Беньяш безуспішно намагався оскаржити рішення литовських властей.

У росії Михайло Беньяш позбавлений адвокатської ліцензії, оголошений "іноземним агентом", а також щонайменше один раз його звинувачували у "дискредитації" армії рф. У лютому 2025 року Беньяш повідомляв, що залишив правозахисну діяльність і почав працювати у Литві сантехніком.

Нагадаємо

Єврокомісія посилює візові правила для громадян росії через зростання безпекових ризиків. росіяни більше не зможуть отримувати багаторазові візи, що вимагатиме нової заявки на кожну поїздку до ЄС.

Віта Зеленецька

