ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи

ЄС посилює візові правила для громадян росії через безпекові ризики - відтепер росіяни більше не зможуть отримувати багаторазові "шенгенські" візи, повідомили у Єврокомісії, пише УНН.

Деталі

"Єврокомісія посилює візові правила для громадян росії у зв'язку з зростанням безпекових ризиків, викликаних неспровокованою та невиправданою агресивною війною росії проти України, включаючи використання міграції як зброї, акти саботажу та потенційне зловживання візами", - ідеться у повідомленні.

З цього моменту громадяни росії більше не зможуть отримувати багаторазові візи. Це означає, що громадянам росії доведеться подавати заяву на нову візу щоразу, коли вони планують поїздку до ЄС, що дозволить проводити ретельну та часту перевірку заявників для зниження будь-якого потенційного ризику для безпеки - повідомили у Єврокомісії.

"Згідно з новими положеннями, усі заяви на отримання віз, подані громадянами російської федерації, будуть піддаватися посиленим процедурам перевірки та ретельнішому контролю. Це сприятиме цілісності та безпеці Шенгенської зони", - заявив комісар ЄС із внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер.

Мета, як повідомляється, - знизити загрози громадському порядку та внутрішній безпеці, допускаючи виключення в обмежених та обґрунтованих випадках, таких як незалежні журналісти та правозахисники, забезпечуючи однакове застосування віз у всіх державах-членах та запобігаючи їх обходу.

"Незаконне вторгнення росії в Україну створило найнебезпечнішу безпекову обстановку в Європі за останні десятиліття. Наразі ми стикаємося з безпрецедентними порушеннями роботи безпілотниками та саботажем на нашій території. Ми повинні захищати наших громадян. Тепер до громадян росії, які вимагають візу для поїздки до ЄС, будуть застосовуватися суворіші правила. В'їзд до ЄС та вільне переміщення його територією - це привілей, а не даність", - заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас.

Повідомляється, що це рішення ґрунтується на спільній оцінці держав-членів у межах місцевого Шенгенського співробітництва в росії та після схвалення всіма державами-членами у Візовому комітеті.

