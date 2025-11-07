ukenru
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи

Київ • УНН

Єврокомісія посилює візові правила для громадян росії через зростання безпекових ризиків. росіяни більше не зможуть отримувати багаторазові візи, що вимагатиме нової заявки на кожну поїздку до ЄС.

ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи

ЄС посилює візові правила для громадян росії через безпекові ризики - відтепер росіяни більше не зможуть отримувати багаторазові "шенгенські" візи, повідомили у Єврокомісії, пише УНН.

Деталі

"Єврокомісія посилює візові правила для громадян росії у зв'язку з зростанням безпекових ризиків, викликаних неспровокованою та невиправданою агресивною війною росії проти України, включаючи використання міграції як зброї, акти саботажу та потенційне зловживання візами", - ідеться у повідомленні.

З цього моменту громадяни росії більше не зможуть отримувати багаторазові візи. Це означає, що громадянам росії доведеться подавати заяву на нову візу щоразу, коли вони планують поїздку до ЄС, що дозволить проводити ретельну та часту перевірку заявників для зниження будь-якого потенційного ризику для безпеки

- повідомили у Єврокомісії.

"Згідно з новими положеннями, усі заяви на отримання віз, подані громадянами російської федерації, будуть піддаватися посиленим процедурам перевірки та ретельнішому контролю. Це сприятиме цілісності та безпеці Шенгенської зони", - заявив комісар ЄС із внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер.

Мета, як повідомляється, - знизити загрози громадському порядку та внутрішній безпеці, допускаючи виключення в обмежених та обґрунтованих випадках, таких як незалежні журналісти та правозахисники, забезпечуючи однакове застосування віз у всіх державах-членах та запобігаючи їх обходу.

"Незаконне вторгнення росії в Україну створило найнебезпечнішу безпекову обстановку в Європі за останні десятиліття. Наразі ми стикаємося з безпрецедентними порушеннями роботи безпілотниками та саботажем на нашій території. Ми повинні захищати наших громадян. Тепер до громадян росії, які вимагають візу для поїздки до ЄС, будуть застосовуватися суворіші правила. В'їзд до ЄС та вільне переміщення його територією - це привілей, а не даність", - заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас.

Повідомляється, що це рішення ґрунтується на спільній оцінці держав-членів у межах місцевого Шенгенського співробітництва в росії та після схвалення всіма державами-членами у Візовому комітеті.

Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT07.10.25, 08:57 • 27603 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Кая Каллас
Європейська комісія
Європейський Союз
Європа
Україна