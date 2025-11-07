ukenru
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноября
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Орбан сделал новое заявление о возможной встрече Трампа с путиным: подробности
В Британии археологи раскопали сотни древних сооружений возрастом более 2000 лет, которым нет объяснения
Выход GTA VI снова отложен
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 2025
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год
Выход GTA VI снова отложен
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы

Киев • УНН

Еврокомиссия ужесточает визовые правила для граждан России из-за роста рисков безопасности. Россияне больше не смогут получать многократные визы, что потребует новой заявки на каждую поездку в ЕС.

ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы

ЕС ужесточает визовые правила для граждан россии из-за рисков безопасности - отныне россияне больше не смогут получать многократные "шенгенские" визы, сообщили в Еврокомиссии, пишет УНН.

Детали

"Еврокомиссия ужесточает визовые правила для граждан россии в связи с ростом рисков в сфере безопасности, вызванных неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной россии против Украины, включая использование миграции в качестве оружия, акты саботажа и потенциальное злоупотребление визами", - говорится в сообщении.

С этого момента граждане россии больше не смогут получать многократные визы. Это означает, что гражданам россии придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности

- сообщили в Еврокомиссии.

"Согласно новым положениям, все заявления на получение виз, поданные гражданами российской федерации, будут подвергаться усиленным процедурам проверки и более тщательному контролю. Это будет способствовать целостности и безопасности Шенгенской зоны", - заявил комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

Цель, как сообщается, - снизить угрозы общественному порядку и внутренней безопасности, допуская исключения в ограниченных и обоснованных случаях, таких как независимые журналисты и правозащитники, обеспечивая одинаковое применение виз во всех государствах-членах и предотвращая их обход.

"Незаконное вторжение россии в Украину создало самую опасную обстановку безопасности в Европе за последние десятилетия. В настоящее время мы сталкиваемся с беспрецедентными нарушениями работы беспилотниками и саботажем на нашей территории. Мы должны защищать наших граждан. Теперь к гражданам россии, которые требуют визу для поездки в ЕС, будут применяться более строгие правила. Въезд в ЕС и свободное перемещение по его территории - это привилегия, а не данность", - заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.

Сообщается, что это решение основано на совместной оценке государств-членов в рамках местного Шенгенского сотрудничества в россии и после одобрения всеми государствами-членами в Визовом комитете.

Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT07.10.25, 08:57 • 27602 просмотра

Юлия Шрамко

