ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы

ЕС ужесточает визовые правила для граждан россии из-за рисков безопасности - отныне россияне больше не смогут получать многократные "шенгенские" визы, сообщили в Еврокомиссии, пишет УНН.

Детали

"Еврокомиссия ужесточает визовые правила для граждан россии в связи с ростом рисков в сфере безопасности, вызванных неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной россии против Украины, включая использование миграции в качестве оружия, акты саботажа и потенциальное злоупотребление визами", - говорится в сообщении.

С этого момента граждане россии больше не смогут получать многократные визы. Это означает, что гражданам россии придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности - сообщили в Еврокомиссии.

"Согласно новым положениям, все заявления на получение виз, поданные гражданами российской федерации, будут подвергаться усиленным процедурам проверки и более тщательному контролю. Это будет способствовать целостности и безопасности Шенгенской зоны", - заявил комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

Цель, как сообщается, - снизить угрозы общественному порядку и внутренней безопасности, допуская исключения в ограниченных и обоснованных случаях, таких как независимые журналисты и правозащитники, обеспечивая одинаковое применение виз во всех государствах-членах и предотвращая их обход.

"Незаконное вторжение россии в Украину создало самую опасную обстановку безопасности в Европе за последние десятилетия. В настоящее время мы сталкиваемся с беспрецедентными нарушениями работы беспилотниками и саботажем на нашей территории. Мы должны защищать наших граждан. Теперь к гражданам россии, которые требуют визу для поездки в ЕС, будут применяться более строгие правила. Въезд в ЕС и свободное перемещение по его территории - это привилегия, а не данность", - заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.

Сообщается, что это решение основано на совместной оценке государств-членов в рамках местного Шенгенского сотрудничества в россии и после одобрения всеми государствами-членами в Визовом комитете.

Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT