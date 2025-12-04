Стрибунку Софію Лискун, яка змінила громадянство на російське, виключили зі збірної та позбавили усіх нагород

Чемпіонку Європи зі стрибків у воду Софію Лискун виключили зі складу національної збірної та позбавили всіх звань і нагород після того, як вона повідомила про переїзд до росії та отримання там громадянства. Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що рішення Лискун змінити громадянство стало відомим без попередження тренерського штабу, Федерації та Міністерства молоді та спорту.

Такі кроки є категорично неприйнятними, адже дискредитують не лише окрему спортсменку, а й усю команду України, яка щодня самовіддано виборює право представляти нашу країну на міжнародній арені - йдеться у повідомленні.

Федерація підкреслила, що честь виступати під державним прапоромУкраїни - це не привілей, а висока відповідальність, яку не можна зраджувати.

Зараз організація планує звернутися до міжнародних спортивних інституцій із вимогою застосувати до Лискун "спортивний карантин". Також можуть бути ініційовані додаткові заходи згідно з українським законодавством, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Нагадаємо

Стрибунка у воду збірної України Софія Лискун змінила громадянство. Тепер спортсменка представлятиме країну-агресорку росію. Причиною такого рішення Лискун назвала некомпетентний підхід до підготовки спортсменів в Україні.