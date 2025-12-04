Прыгунью Софию Лыскун, сменившую гражданство на российское, исключили из сборной и лишили всех наград

Чемпионку Европы по прыжкам в воду Софию Лыскун исключили из состава национальной сборной и лишили всех званий и наград после того, как она сообщила о переезде в россию и получении там гражданства. Об этом сообщает Федерация Украины по прыжкам в воду, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что решение Лыскун сменить гражданство стало известно без предупреждения тренерского штаба, Федерации и Министерства молодежи и спорта.

Такие шаги категорически неприемлемы, ведь дискредитируют не только отдельную спортсменку, но и всю команду Украины, которая ежедневно самоотверженно борется за право представлять нашу страну на международной арене - говорится в сообщении.

Федерация подчеркнула, что честь выступать под государственным флагом Украины - это не привилегия, а высокая ответственность, которую нельзя предавать.

Сейчас организация планирует обратиться в международные спортивные институты с требованием применить к Лыскун "спортивный карантин". Также могут быть инициированы дополнительные меры согласно украинскому законодательству, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Напомним

Прыгунья в воду сборной Украины София Лыскун сменила гражданство. Теперь спортсменка будет представлять страну-агрессора россию. Причиной такого решения Лыскун назвала некомпетентный подход к подготовке спортсменов в Украине.