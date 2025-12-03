$42.330.01
Українська чемпіонка світу зі стрибків у воду Софія Лискун прийняла громадянство росії

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Стрибунка у воду збірної України Софія Лискун змінила громадянство. Тепер спортсменка представлятиме країну-агресорку росію. Причиною такого рішення Лискун назвала некомпетентний підхід до підготовки спортсменів в Україні.

Українська чемпіонка світу зі стрибків у воду Софія Лискун прийняла громадянство росії

Українська чемпіонка світу зі стрибків у воду Софія Лискун прийняла російське громадянство. Про це сама спортсменка повідомила у коментарі російським ЗМІ, передає УНН.

Деталі

23-річна спортсменка родом із Луганська у відеозверненні для російських медіа заявила, що відмовилася від українського громадянства і надалі представлятиме росію. Вона пояснила, що ухвалила таке рішення через тривале невдоволення умовами роботи в українській збірній.

За словами стрибунки, в Україні нібито не дотримувалися професійних вимог і дорікали їй через співпрацю з першою тренеркою, яка переїхала до москви.

На зборах мені заявили, що ніхто більше не контактує з росіянами. Я сиділа і не розуміла, чому це адресовано саме мені. Вважаю, доросла людина має поводитися інакше

 – заявила Лискун.

Вона також додала, що у київському басейні був плакат із гаслом "Спорт поза політикою", проте, на її думку, саме спортсмени першими відчували тиск.

Довідково

Софія Лискун народилася у Луганську і до 2025 року виступала за збірну України. Зокрема на ЧС-2025 вона завоювала дві медалі на Євро зі стрибків у воду: золото у змішаних командних змаганнях та срібло у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Загалом на рахунку Лискун 12 медалей на рівні чемпіонатів світу та Європи у складі збірної України.

Нагадаємо

Ксенія Байло та Софія Лискун стали срібними призерками у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на чемпіонаті Європи-2025. Ця нагорода стала сьомою для України на цьому чемпіонаті.

Віта Зеленецька

Спорт