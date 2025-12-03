$42.330.01
Украинская чемпионка мира по прыжкам в воду София Лыскун приняла гражданство России

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Прыгунья в воду сборной Украины София Лыскун сменила гражданство. Теперь спортсменка будет представлять страну-агрессора Россию. Причиной такого решения Лыскун назвала некомпетентный подход к подготовке спортсменов в Украине.

Украинская чемпионка мира по прыжкам в воду София Лыскун приняла гражданство России

Украинская чемпионка мира по прыжкам в воду София Лыскун приняла российское гражданство. Об этом сама спортсменка сообщила в комментарии российским СМИ, передает УНН.

Подробности

23-летняя спортсменка родом из Луганска в видеообращении для российских медиа заявила, что отказалась от украинского гражданства и в дальнейшем будет представлять Россию. Она объяснила, что приняла такое решение из-за длительного недовольства условиями работы в украинской сборной.

По словам прыгуньи, в Украине якобы не соблюдались профессиональные требования и упрекали ее из-за сотрудничества с первым тренером, которая переехала в Москву.

На сборах мне заявили, что никто больше не контактирует с русскими. Я сидела и не понимала, почему это адресовано именно мне. Считаю, взрослый человек должен вести себя иначе

– заявила Лыскун.

Она также добавила, что в киевском бассейне был плакат с лозунгом "Спорт вне политики", однако, по ее мнению, именно спортсмены первыми испытывали давление.

Справка

София Лыскун родилась в Луганске и до 2025 года выступала за сборную Украины. В частности, на ЧМ-2025 она завоевала две медали на Евро по прыжкам в воду: золото в смешанных командных соревнованиях и серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Всего на счету Лыскун 12 медалей на уровне чемпионатов мира и Европы в составе сборной Украины.

Напомним

Ксения Байло и София Лыскун стали серебряными призерками в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы-2025. Эта награда стала седьмой для Украины на этом чемпионате.

Вита Зеленецкая

