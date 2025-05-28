Україна здобула сьому медаль на чемпіонаті Європи 2025 зі стрибків у воду: Лискун та Байло стали срібними призерками
Київ • УНН
Ксенія Байло та Софія Лискун стали срібними призерками у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на чемпіонаті Європи-2025. Ця нагорода стала сьомою для України на цьому чемпіонаті.
Українська збірна зі стрибків у воду поповнила свій актив медалей на чемпіонаті Європи-2025. У синхронних стрибках з 10-метрової вишки Ксенія Байло та Софія Лискун здобули срібло, ставши віцечемпіонками змагань. Про це пише УНН із посиланням на EuropeanAquatics.
Деталі
В останній день змагань українки Ксенія Байло та Софія Лискун посіли друге місце. У фіналі брали участь лише чотири команди: Україна, Іспанія, Німеччина та Румунія. Байло та Лискун уперше виступали разом у цьому виді програми, однак відразу показали відмінну взаємодію. У перших двох раундах вони ділили лідерство з іспанками, отримавши по 97.80 бала.
Наступні три раунди були складнішими. Байло та Лискун мали виконати більш технічні стрибки на один раунд раніше за іспанську команду. До останнього стрибка вони поступалися Іспанії на понад 9 балів. Четвертий стрибок української пари вийшов із помилками, тож відігратись їм не вдалося.
У підсумку українки здобули срібні медалі, показавши результат 286.44 бала.
Перше місце посіла команда Іспанії із результатом 305.82 бала, а бронзовими призерками стали представниці Німеччини, набравши 278.70 бала. Ця нагорода стала вже сьомою для України на цьому Євро, п’ять із яких - золоті.
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