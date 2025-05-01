Борчиня та фехтувальниця: НОК назвав найкращих українських спортсменок місяця
Київ • УНН
Ірина Бондар стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби, а Аліна Дмитрук виборола срібло на чемпіонаті світу з фехтування. Їх визнано найкращими.
Борчиня Ірина Бондар і фехтувальниця Аліна Дмитрук стали найкращими спортсменками квітня за версією Національного олімпійського комітету України, пише УНН.
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1 травня експертна комісія НОК України визначила лауреатів щомісячного конкурсу "Найкращий спортсмен місяця", відзначивши найкращих українських атлетів з олімпійських видів спорту за підсумками квітня. Під час засідання комісія розглянула досягнення українських спортсменів на провідних міжнародних змаганнях у квітні та обрала переможців конкурсу.
Звання "Найкращої спортсменки квітня" отримала Ірина Бондар - чемпіонка Європи з вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кг
"Найкращим тренером квітня 2025 року" визнано Михайла Христосова - особистого наставника Ірини Бондар.
У номінації "Найкраща юна спортсменка квітня" перемогла шпажистка Аліна Дмитрук
Дмитрук здобула особисту срібну медаль на чемпіонаті світу з фехтування серед кадетів та юніорів, а також з партнерками по команді стала чемпіонкою командних змагань серед юніорок.
"Найкращим тренером юної спортсменки квітня 2025 року" НОК України визнав Андрія Орліковського - особистого наставника Аліни Дмитрук.
Ярослава Магучіх здобула звання найкращої легкоатлетки 2024 року у світі 01.12.24, 19:59 • 20484 перегляди