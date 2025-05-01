Борчиха и фехтовальщица: НОК назвал лучших украинских спортсменок месяца

Борьчиня Ирина Бондарь и фехтовальщица Алина Дмитрук стали лучшими спортсменками апреля по версии Национального олимпийского комитета Украины, пишет УНН.

Детали

1 мая экспертная комиссия НОК Украины определила лауреатов ежемесячного конкурса "Лучший спортсмен месяца", отметив лучших украинских атлетов по олимпийским видам спорта по итогам апреля. В ходе заседания комиссия рассмотрела достижения украинских спортсменов на ведущих международных соревнованиях в апреле и избрала победителей конкурса.

Звание "Лучшей спортсменки апреля" получила Ирина Бондарь – чемпионка Европы по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг - сообщили в НОК Украины.

"Лучшим тренером апреля 2025 года" признан Михаил Христосов – личный наставник Ирины Бондарь.

В номинации "Лучшая юная спортсменка апреля" победила шпажистка Алина Дмитрук - указали в НОК Украины.

Дмитрук завоевала личную серебряную медаль на чемпионате мира по фехтованию среди кадетов и юниоров, а также с партнершами по команде стала чемпионкой командных соревнований среди юниорок.

"Лучшим тренером юной спортсменки апреля 2025 года" НОК Украины признал Андрея Орликовского – личного наставника Алины Дмитрук.

Ярослава Магучих получила звание лучшей легкоатлетки 2024 года в мире