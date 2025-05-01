Борчиха и фехтовальщица: НОК назвал лучших украинских спортсменок месяца
Киев • УНН
Ирина Бондарь стала чемпионкой Европы по вольной борьбе, а Алина Дмитрук завоевала серебро на чемпионате мира по фехтованию. Их признали лучшими.
Борьчиня Ирина Бондарь и фехтовальщица Алина Дмитрук стали лучшими спортсменками апреля по версии Национального олимпийского комитета Украины, пишет УНН.
Детали
1 мая экспертная комиссия НОК Украины определила лауреатов ежемесячного конкурса "Лучший спортсмен месяца", отметив лучших украинских атлетов по олимпийским видам спорта по итогам апреля. В ходе заседания комиссия рассмотрела достижения украинских спортсменов на ведущих международных соревнованиях в апреле и избрала победителей конкурса.
Звание "Лучшей спортсменки апреля" получила Ирина Бондарь – чемпионка Европы по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг
"Лучшим тренером апреля 2025 года" признан Михаил Христосов – личный наставник Ирины Бондарь.
В номинации "Лучшая юная спортсменка апреля" победила шпажистка Алина Дмитрук
Дмитрук завоевала личную серебряную медаль на чемпионате мира по фехтованию среди кадетов и юниоров, а также с партнершами по команде стала чемпионкой командных соревнований среди юниорок.
"Лучшим тренером юной спортсменки апреля 2025 года" НОК Украины признал Андрея Орликовского – личного наставника Алины Дмитрук.
Ярослава Магучих получила звание лучшей легкоатлетки 2024 года в мире01.12.24, 19:59 • 20484 просмотра