Ярослава Магучих получила звание лучшей легкоатлетки 2024 года в мире

Украинка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в мире. Об этом сообщается на странице World Athletics в соцсети Х, пишет УНН.

"Ярослава Магучих стала вашей лучшей легкоатлеткой года", - объявили в Ассоциации.

Магучих была номинированы на премию World Athletics третий год подряд, но получила эту награду впервые.

Отмечается, что лучшим легкоатлетом 2024 года в мире стал шведский прыгун с шестом Арманд Дуплантис.

Добавим

В октябре украинка Ярослава Магучих стала лучшей европейской легкоатлеткой 2024 года.

В течение 2024 года Магучих стала олимпийской чемпионкой, установила мировой рекорд, а также выиграла чемпионат Европы и финал Бриллиантовой лиги.

Ярослава Магучих получила титул лучшей легкоатлетки года в Европе