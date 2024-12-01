Ярослава Магучих получила звание лучшей легкоатлетки 2024 года в мире
Киев • УНН
В течение года спортсменка завоевала олимпийское золото, установила мировой рекорд и выиграла чемпионат Европы.
Украинка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в мире. Об этом сообщается на странице World Athletics в соцсети Х, пишет УНН.
"Ярослава Магучих стала вашей лучшей легкоатлеткой года", - объявили в Ассоциации.
Магучих была номинированы на премию World Athletics третий год подряд, но получила эту награду впервые.
Отмечается, что лучшим легкоатлетом 2024 года в мире стал шведский прыгун с шестом Арманд Дуплантис.
Добавим
В октябре украинка Ярослава Магучих стала лучшей европейской легкоатлеткой 2024 года.
В течение 2024 года Магучих стала олимпийской чемпионкой, установила мировой рекорд, а также выиграла чемпионат Европы и финал Бриллиантовой лиги.
Ярослава Магучих получила титул лучшей легкоатлетки года в Европе26 окт. 2024, 20:02 • 31136 просмотров