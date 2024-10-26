Ярослава Магучих получила титул лучшей легкоатлетки года в Европе

Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой года в Европе. Об этом сообщает European Athletics, передает УНН.

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Это первое признание для спортсменки в этой номинации, после того как она была финалисткой в 2022 и 2023 годах.

В 2024 году Ярослава получила значительные успехи, став Олимпийской чемпионкой и установив мировой рекорд - прыгнув на 2,10 м. Кроме этого, она выиграла чемпионат Европы и финал Бриллиантовой лиги, что подчеркивает ее выдающиеся достижения в мировой легкоатлетике.

Эта награда стала ярким признанием ее таланта и настойчивости, а также отражает значительный вклад Украины в международный спорт.