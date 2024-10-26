Ярослава Магучих получила титул лучшей легкоатлетки года в Европе

ukenru
Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
08:21 • 103380 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
08:02 • 123326 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
07:29 • 124566 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
06:32 • 111377 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 182247 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 145061 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 145050 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
25 октября 2024, 08:44 • 201303 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 153071 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 152900 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новые требования к калорийности пищи для военных: что изменится с 2025 года

Новые требования к калорийности пищи для военных: что изменится с 2025 года

11:59 • 31719 просмотра
Вражеский боеприпас попал в дом на Харьковщине: есть погибший

Вражеский боеприпас попал в дом на Харьковщине: есть погибший

12:01 • 29865 просмотра
Германия планирует потратить 2,1 млрд евро на новые крылатые ракеты Taurus Neo

Германия планирует потратить 2,1 млрд евро на новые крылатые ракеты Taurus Neo

12:34 • 36937 просмотра
Джей Ди Вэнс высказался об "уступках территориями", говоря о войне в Украине

Джей Ди Вэнс высказался об "уступках территориями", говоря о войне в Украине

12:45 • 60360 просмотра
В курскую область к понедельнику перебросят 5 тыс. солдат с КНДР - NYT

В курскую область к понедельнику перебросят 5 тыс. солдат с КНДР - NYT

14:12 • 37790 просмотра
публикации
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

08:02 • 123327 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

07:29 • 124566 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 182247 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

25 октября 2024, 08:44 • 201303 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

25 октября 2024, 08:39 • 180100 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

25 октября 2024, 15:32 • 110479 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

25 октября 2024, 08:13 • 146982 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

24 октября 2024, 17:09 • 119322 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 126568 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

24 октября 2024, 09:11 • 130593 просмотра
Актуальное
Ярослава Магучих получила титул лучшей легкоатлетки года в Европе

Ярослава Магучих получила титул лучшей легкоатлетки года в Европе

Киев  •  УНН

20:02 • 3176 просмотра

Read in English

Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой года в Европе. Спортсменка получила олимпийское золото, установила мировой рекорд 2,10 м и выиграла чемпионат Европы в 2024 году.

Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой года в Европе. Об этом сообщает European Athletics, передает УНН.

Детали

Это первое признание для спортсменки в этой номинации, после того как она была финалисткой в 2022 и 2023 годах.

В 2024 году Ярослава получила значительные успехи, став Олимпийской чемпионкой и установив мировой рекорд - прыгнув на 2,10 м. Кроме этого, она выиграла чемпионат Европы и финал Бриллиантовой лиги, что подчеркивает ее выдающиеся достижения в мировой легкоатлетике.

Эта награда стала ярким признанием ее таланта и настойчивости, а также отражает значительный вклад Украины в международный спорт.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
yaroslava-makhuchikhЯрослава Махучих
ukrainaУкраина