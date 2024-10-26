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Ярослава Магучіх здобула титул найкращої легкоатлетки року в Європі

Київ • УНН

 • 31787 перегляди

Ярослава Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою року в Європі. Спортсменка здобула олімпійське золото, встановила світовий рекорд 2,10 м та виграла чемпіонат Європи у 2024 році.

Ярослава Магучіх здобула титул найкращої легкоатлетки року в Європі

Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою року в Європі. Про це повідомляє European Athletics, передає УНН.

Деталі

Це перше визнання для спортсменки в цій номінації, після того як вона була фіналісткою у 2022 та 2023 роках.

У 2024 році Ярослава здобула значні успіхи, ставши Олімпійською чемпіонкою та встановивши світовий рекорд – стрибнувши на 2,10 м. Окрім цього, вона виграла чемпіонат Європи та фінал Діамантової ліги, що підкреслює її видатні досягнення у світовій легкоатлетиці.

Ця нагорода стала яскравим визнанням її таланту та наполегливості, а також відображає значний внесок України в міжнародний спорт.

Магучіх офіційно стала світовою рекордсменкою зі стрибків у висоту25.10.24, 17:06 • 9085 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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