Магучіх офіційно стала світовою рекордсменкою зі стрибків у висоту
Київ • УНН
World Athletics ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх у стрибках у висоту - 2,10 м, встановлений у Парижі. Українська спортсменка побила рекорд 1987 року та стала Олімпійською чемпіонкою 2024.
Міжнародна федерація легкої атлетики World Athletics ратифікувала світовий рекорд зі стрибків у висоту української спортсменки Ярослави Магучіх на Олімпійських іграх, пише УНН.
Світовий рекорд Ярослави Магучіх зі стрибків у висоту - 2,10 м, встановлений у липні в Парижі, був ратифікований Всесвітньою федерацією легкої атлетики
Додамо
Ярослава побила один із найстаріших рекордів у світі з першої спроби, який встановила болгарка Стефка Костадінова на Чемпіонаті світу в Римі 30 серпня 1987 року.
Нагадаємо
4 серпня 2024 року Ярослава Магучіх стала Олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту.