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Украина завоевала седьмую медаль на чемпионате Европы 2025 по прыжкам в воду: Лыскун и Байло стали серебряными призерами

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Ксения Байло и София Лыскун стали серебряными призерами в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы-2025. Эта награда стала седьмой для Украины на этом чемпионате.

Украина завоевала седьмую медаль на чемпионате Европы 2025 по прыжкам в воду: Лыскун и Байло стали серебряными призерами

Украинская сборная по прыжкам в воду пополнила свой актив медалей на чемпионате Европы-2025. В синхронных прыжках с 10-метровой вышки Ксения Байло и София Лыскун завоевали серебро, став вице-чемпионками соревнований. Об этом пишет УНН со ссылкой на EuropeanAquatics.

Детали

В последний день соревнований украинки Ксения Байло и София Лыскун заняли второе место. В финале принимали участие только четыре команды: Украина, Испания, Германия и Румыния. Байло и Лыскун впервые выступали вместе в этом виде программы, однако сразу показали отличное взаимодействие. В первых двух раундах они делили лидерство с испанками, получив по 97.80 балла.

Следующие три раунда были сложнее. Байло и Лыскун должны были выполнить более технические прыжки на один раунд раньше испанской команды. До последнего прыжка они уступали Испании более чем на 9 баллов. Четвертый прыжок украинской пары получился с ошибками, поэтому отыграться им не удалось.

В итоге украинки завоевали серебряные медали, показав результат 286.44 балла.

Первое место заняла команда Испании с результатом 305.82 балла, а бронзовыми призерами стали представительницы Германии, набрав 278.70 балла. Эта награда стала уже седьмой для Украины на этом Евро, пять из которых - золотые.

Борчиха и фехтовальщица: НОК назвал лучших украинских спортсменок месяца01.05.25, 16:07 • 7369 просмотров

Алена Уткина

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