Литва аннулировала вид на жительство 145 россиян из-за поездок в РФ и Беларусь

20:45 • 13768 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 21822 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 34620 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 33923 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 43220 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 49055 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 36366 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 71062 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 40955 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37860 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Популярные новости
Венгрия заблокировала в ЕС альтернативу решению о "репарационном кредите"6 декабря, 13:16 • 11090 просмотра
"Призраки" ГУР ликвидировали российский ЗРК "Бук-М3" в Запорожской областиVideo6 декабря, 13:41 • 10350 просмотра
США предложили Польше 250 подержанных бронетранспортеров Stryker за 1 доллар6 декабря, 14:14 • 12053 просмотра
В Киевской области чрезвычайники ликвидировали последствия вражеских обстрелов в трех районахPhotoVideo6 декабря, 15:49 • 4250 просмотра
Илон Маск заявил, что ЕС "следует ликвидировать" после штрафа его соцсети XVideo17:30 • 13112 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 24495 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 37535 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 52005 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 71062 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 61689 просмотра
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 29640 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 38143 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 39895 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 53843 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 52524 просмотра
Литва аннулировала вид на жительство 145 россиян из-за поездок в РФ и Беларусь

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Литва аннулировала вид на жительство 145 граждан России из-за частых поездок в РФ и Беларусь, руководствуясь законом «Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией». Среди лишенных ВНЖ – бывший правозащитник Михаил Беньяш, посещавший Минск для встречи с сыном.

Литва аннулировала вид на жительство 145 россиян из-за поездок в РФ и Беларусь

Литва аннулировала вид на жительство у 145 граждан России из-за частых поездок в РФ и Беларусь. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Подробности

Отмечается, что решения приняты в соответствии с действующим в стране законом "Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией" против Украины. Этот закон действует с 2023 года, а с мая 2025 года связанные с ним меры были усилены.

Тогда власти Литвы предупредили, что лиц, посещающих РФ и Беларусь чаще, чем раз в три месяца "без объективных причин", будут лишать ВНЖ.

ВНЖ был отозван у бывшего правозащитника Михаила Беньяша, который защищал в российских судах оппозиционеров, сторонников Алексея Навального и общественных активистов, а затем сам стал жертвой преследования со стороны российских властей 

- пишет DW.

По словам юриста, основанием для лишения ВНЖ стали две его поездки в Минск, чтобы забрать сына у матери на каникулы, а затем вернуть его обратно. Беньяш безуспешно пытался оспорить решение литовских властей.

В России Михаил Беньяш лишен адвокатской лицензии, объявлен "иностранным агентом", а также как минимум один раз его обвиняли в "дискредитации" армии РФ. В феврале 2025 года Беньяш сообщал, что оставил правозащитную деятельность и начал работать в Литве сантехником.

Напомним

Еврокомиссия ужесточает визовые правила для граждан России из-за роста рисков безопасности. Россияне больше не смогут получать многократные визы, что потребует новой заявки на каждую поездку в ЕС.

Прыгунью Софию Лыскун, сменившую гражданство на российское, исключили из сборной и лишили всех наград04.12.25, 15:00 • 3214 просмотров

Вита Зеленецкая

