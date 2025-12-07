Литва аннулировала вид на жительство 145 россиян из-за поездок в РФ и Беларусь

Литва аннулировала вид на жительство у 145 граждан России из-за частых поездок в РФ и Беларусь. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Подробности

Отмечается, что решения приняты в соответствии с действующим в стране законом "Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией" против Украины. Этот закон действует с 2023 года, а с мая 2025 года связанные с ним меры были усилены.

Тогда власти Литвы предупредили, что лиц, посещающих РФ и Беларусь чаще, чем раз в три месяца "без объективных причин", будут лишать ВНЖ.

ВНЖ был отозван у бывшего правозащитника Михаила Беньяша, который защищал в российских судах оппозиционеров, сторонников Алексея Навального и общественных активистов, а затем сам стал жертвой преследования со стороны российских властей - пишет DW.

По словам юриста, основанием для лишения ВНЖ стали две его поездки в Минск, чтобы забрать сына у матери на каникулы, а затем вернуть его обратно. Беньяш безуспешно пытался оспорить решение литовских властей.

В России Михаил Беньяш лишен адвокатской лицензии, объявлен "иностранным агентом", а также как минимум один раз его обвиняли в "дискредитации" армии РФ. В феврале 2025 года Беньяш сообщал, что оставил правозащитную деятельность и начал работать в Литве сантехником.

Напомним

Еврокомиссия ужесточает визовые правила для граждан России из-за роста рисков безопасности. Россияне больше не смогут получать многократные визы, что потребует новой заявки на каждую поездку в ЕС.

Прыгунью Софию Лыскун, сменившую гражданство на российское, исключили из сборной и лишили всех наград