Препарат для схуднення та зняття санкцій: Трамп знайшов підхід до лукашенка через "особисту дипломатію" – WSJ
Київ • УНН
США шукають особливий підхід до білоруського диктатора лукашенка для того, щоб згодом випробувати це для путіна та завершити війну.
Адміністрація Дональда Трампа реалізує нетипову стратегію нормалізації відносин із білоруссю, поєднуючи економічні поступки з вирішенням особистих запитів самопроголошеного президента олександра лукашенка. Про це йдеться у матеріалі WSJ, пише УНН.
Деталі
Під час переговорів у мінську спецпосланець США Джон Коул обговорив із лукашенком можливість постачання американського препарату для схуднення Zepbound. Інтерес білоруського політика до ліків виник після того, як він помітив суттєву втрату ваги у Коула.
Окрім медичних питань, сторони узгодили звільнення понад 250 політичних в’язнів, серед яких були громадяни США та відомі опозиціонери.
Економічні бонуси для режиму
У відповідь на звільнення затриманих Вашингтон надав мінську суттєву економічну підтримку. США зняли санкції з білоруського калію – ключового джерела валюти для країни. Також корпорація Boeing отримала дозвіл на постачання запчастин та програмного забезпечення для державної авіакомпанії "Белавіа", а президентський літак лукашенка було відправлено на ремонт.
білорусь як "тестовий майданчик" для путіна
Американські офіційні особи розглядають кейс лукашенка як модель для майбутніх переговорів із володимиром путіним. У Білому домі сподіваються, що приклад виходу білорусі з ізоляції та отримання економічних вигод стимулюватиме кремль до завершення війни в Україні на умовах США. Наразі лукашенко вже консультує Вашингтон щодо підходів до путіна та інших диктаторів, зокрема Ніколаса Мадуро.
