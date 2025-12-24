Препарат для похудения и снятие санкций: Трамп нашел подход к Лукашенко через "личную дипломатию" – WSJ

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
13:26 • 570 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 11462 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 11108 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 14285 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 31570 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 47714 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 64413 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 71217 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 41927 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 54062 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.4м/с
65%
764мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сибига: Украина и Австралия скоординировали действия для укрепления оборонных возможностей24 декабря, 04:01 • 11015 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo24 декабря, 04:30 • 21630 просмотра
Обходят Коростень: 15 поездов меняют движение накануне Сочельника24 декабря, 06:43 • 4320 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 14502 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко24 декабря, 07:35 • 15591 просмотра
публикации
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 11474 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 64420 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 39662 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 71222 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 54064 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Николас Мадуро
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Донецкая область
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 14558 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 5814 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 32434 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 29556 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 32558 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Золото
Фильм
Социальная сеть

Препарат для похудения и снятие санкций: Трамп нашел подход к Лукашенко через "личную дипломатию" – WSJ

Киев • УНН

 • 190 просмотра

США ищут особый подход к белорусскому диктатору Лукашенко для того, чтобы впоследствии испытать это для Путина и завершить войну.

Препарат для похудения и снятие санкций: Трамп нашел подход к Лукашенко через "личную дипломатию" – WSJ

Администрация Дональда Трампа реализует нетипичную стратегию нормализации отношений с Беларусью, сочетая экономические уступки с решением личных запросов самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом говорится в материале WSJ, пишет УНН.

Детали

Во время переговоров в Минске спецпосланник США Джон Коул обсудил с Лукашенко возможность поставки американского препарата для похудения Zepbound. Интерес белорусского политика к лекарству возник после того, как он заметил существенную потерю веса у Коула. 

ч. Беларусь стремительно теряет экономический суверенитет из-за роста зависимости от России - разведка

Помимо медицинских вопросов, стороны согласовали освобождение более 250 политических заключенных, среди которых были граждане США и известные оппозиционеры.

Экономические бонусы для режима

В ответ на освобождение задержанных Вашингтон оказал Минску существенную экономическую поддержку. США сняли санкции с белорусского калия – ключевого источника валюты для страны. Также корпорация Boeing получила разрешение на поставку запчастей и программного обеспечения для государственной авиакомпании "Белавиа", а президентский самолет Лукашенко был отправлен на ремонт.

Беларусь как "тестовая площадка" для Путина

Американские официальные лица рассматривают кейс Лукашенко как модель для будущих переговоров с Владимиром Путиным. В Белом доме надеются, что пример выхода Беларуси из изоляции и получения экономических выгод будет стимулировать Кремль к завершению войны в Украине на условиях США. Сейчас Лукашенко уже консультирует Вашингтон относительно подходов к Путину и другим диктаторам, в частности Николасу Мадуро.

ч."Европейцам нечего здесь шуметь" - Лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Техника
Война в Украине
Минск
Владимир Путин
Беларусь
Николас Мадуро
Боинг
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина