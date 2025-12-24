Препарат для похудения и снятие санкций: Трамп нашел подход к Лукашенко через "личную дипломатию" – WSJ
Киев • УНН
США ищут особый подход к белорусскому диктатору Лукашенко для того, чтобы впоследствии испытать это для Путина и завершить войну.
Администрация Дональда Трампа реализует нетипичную стратегию нормализации отношений с Беларусью, сочетая экономические уступки с решением личных запросов самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом говорится в материале WSJ, пишет УНН.
Детали
Во время переговоров в Минске спецпосланник США Джон Коул обсудил с Лукашенко возможность поставки американского препарата для похудения Zepbound. Интерес белорусского политика к лекарству возник после того, как он заметил существенную потерю веса у Коула.
ч. Беларусь стремительно теряет экономический суверенитет из-за роста зависимости от России - разведка
Помимо медицинских вопросов, стороны согласовали освобождение более 250 политических заключенных, среди которых были граждане США и известные оппозиционеры.
Экономические бонусы для режима
В ответ на освобождение задержанных Вашингтон оказал Минску существенную экономическую поддержку. США сняли санкции с белорусского калия – ключевого источника валюты для страны. Также корпорация Boeing получила разрешение на поставку запчастей и программного обеспечения для государственной авиакомпании "Белавиа", а президентский самолет Лукашенко был отправлен на ремонт.
Беларусь как "тестовая площадка" для Путина
Американские официальные лица рассматривают кейс Лукашенко как модель для будущих переговоров с Владимиром Путиным. В Белом доме надеются, что пример выхода Беларуси из изоляции и получения экономических выгод будет стимулировать Кремль к завершению войны в Украине на условиях США. Сейчас Лукашенко уже консультирует Вашингтон относительно подходов к Путину и другим диктаторам, в частности Николасу Мадуро.
ч."Европейцам нечего здесь шуметь" - Лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа