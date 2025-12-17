"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа

$42.250.05
49.650.19
ukenru
16 грудня, 17:02 • 12897 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 26146 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 23158 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 26511 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 24379 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 25823 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 26859 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 24669 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 29580 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24663 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.6м/с
92%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США заморозили технологічну угоду з Британією на $40 млрд16 грудня, 18:54 • 8230 перегляди
Дональд Трамп анонсував важливе звернення до націїPhoto16 грудня, 19:38 • 3680 перегляди
Швеція виявила російських військових на танкерах "тіньового флоту" в Балтиці16 грудня, 22:03 • 3018 перегляди
Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ02:29 • 4540 перегляди
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях02:53 • 10681 перегляди
Публікації
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 22960 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 36739 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 39878 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 79878 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 74364 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Кір Стармер
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 46356 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 63855 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 63634 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 67186 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 101923 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
YouTube
Золото

"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа

Київ • УНН

 • 564 перегляди

президент білорусі олександр лукашенко заявив, що завершення війни росії проти України залежить від позиції Дональда Трампа та США. Він наголосив, що Трамп готовий виступити гарантом мирної угоди, яка забезпечить гарантії для росії.

"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа

президент білорусі олександр лукашенко переконаний, що завершення війни росії проти України "залежить від позиції Трампа та США". Про це він заявив  Лукашенко в інтерв'ю Newsmax, передає УНН.

Тепер дуже багато залежить від позиції Трампа і Сполучених Штатів Америки. Головне, щоб Трамп від цієї позиції не відступив. Він людина з характером, часом імпульсивна. Щоб він не плюнув на це все, рукою не махнув і не пішов убік. Якщо він буде наполегливо рухатися в цьому плані, значить, результат буде. Європейцям нема чого тут галасувати

- сказав білоруський політик.

Відповідаючи на запитання: "Як Зеленському і путіну досягнути миру?" – лукашенко зазначив: "Думаю, що та обстановка, яка складається… підштовхне їх до того, щоб цей мир був".

За його словами, в разі ескалації для росії "не буде добре", оскільки "ще більше людей" будуть втягнуті у війну.

лукашенко зауважив, що будь-яка війна закінчується миром і висловив думку, що Україна може припинити існування, якщо ситуація не зміниться. Він також повідомив, що обізнаний про гарантії, яких прагне росія.

Повинні бути гарантії. росія хоче гарантій, щоб це було назавжди. Я це знаю. росія хоче укласти такий мирний договір, щоб ніколи більше війна не почалася. У цьому зацікавлена і Україна. Трамп готовий виступити гарантом цього. Все є. Тому треба прискоритися

- додав президент білорусі.

Він також вважає, що більшою мірою Трамп тисне на Зеленського щодо "мирної угоди".

"Тому що європейці вплуталися в це, і вони йому нашіптують на вухо, що вони будуть допомагати Зеленському воювати. Нічого вони не допоможуть. У них немає того ресурсу, який є у Сполучених Штатів Америки. І якщо американці від цього відійдуть, ескалації не уникнути. І ось тоді Макрон, Мерц і Стармер зрозуміють свою помилку", - резюмував лукашенко.

лукашенко пообіцяв США припинити польоти повітряних куль над Литвою14.12.25, 00:23 • 3661 перегляд

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна