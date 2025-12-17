"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа

президент білорусі олександр лукашенко переконаний, що завершення війни росії проти України "залежить від позиції Трампа та США". Про це він заявив Лукашенко в інтерв'ю Newsmax, передає УНН.

Тепер дуже багато залежить від позиції Трампа і Сполучених Штатів Америки. Головне, щоб Трамп від цієї позиції не відступив. Він людина з характером, часом імпульсивна. Щоб він не плюнув на це все, рукою не махнув і не пішов убік. Якщо він буде наполегливо рухатися в цьому плані, значить, результат буде. Європейцям нема чого тут галасувати - сказав білоруський політик.

Відповідаючи на запитання: "Як Зеленському і путіну досягнути миру?" – лукашенко зазначив: "Думаю, що та обстановка, яка складається… підштовхне їх до того, щоб цей мир був".

За його словами, в разі ескалації для росії "не буде добре", оскільки "ще більше людей" будуть втягнуті у війну.

лукашенко зауважив, що будь-яка війна закінчується миром і висловив думку, що Україна може припинити існування, якщо ситуація не зміниться. Він також повідомив, що обізнаний про гарантії, яких прагне росія.

Повинні бути гарантії. росія хоче гарантій, щоб це було назавжди. Я це знаю. росія хоче укласти такий мирний договір, щоб ніколи більше війна не почалася. У цьому зацікавлена і Україна. Трамп готовий виступити гарантом цього. Все є. Тому треба прискоритися - додав президент білорусі.

Він також вважає, що більшою мірою Трамп тисне на Зеленського щодо "мирної угоди".

"Тому що європейці вплуталися в це, і вони йому нашіптують на вухо, що вони будуть допомагати Зеленському воювати. Нічого вони не допоможуть. У них немає того ресурсу, який є у Сполучених Штатів Америки. І якщо американці від цього відійдуть, ескалації не уникнути. І ось тоді Макрон, Мерц і Стармер зрозуміють свою помилку", - резюмував лукашенко.

лукашенко пообіцяв США припинити польоти повітряних куль над Литвою