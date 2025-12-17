"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что завершение войны России против Украины "зависит от позиции Трампа и США". Об этом он заявил Лукашенко в интервью Newsmax, передает УНН.

Теперь очень многое зависит от позиции Трампа и Соединенных Штатов Америки. Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил. Он человек с характером, порой импульсивный. Чтобы он не плюнул на это все, рукой не махнул и не ушел в сторону. Если он будет настойчиво двигаться в этом плане, значит, результат будет. Европейцам нечего здесь шуметь - сказал белорусский политик.

Отвечая на вопрос: "Как Зеленскому и Путину достичь мира?" – Лукашенко отметил: "Думаю, что та обстановка, которая складывается… подтолкнет их к тому, чтобы этот мир был".

По его словам, в случае эскалации для России "не будет хорошо", поскольку "еще больше людей" будут втянуты в войну.

Лукашенко отметил, что любая война заканчивается миром и выразил мнение, что Украина может прекратить существование, если ситуация не изменится. Он также сообщил, что осведомлен о гарантиях, к которым стремится Россия.

Должны быть гарантии. Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина. Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому надо ускориться - добавил президент Беларуси.

Он также считает, что в большей степени Трамп давит на Зеленского относительно "мирного соглашения".

"Потому что европейцы ввязались в это, и они ему нашептывают на ухо, что они будут помогать Зеленскому воевать. Ничего они не помогут. У них нет того ресурса, который есть у Соединенных Штатов Америки. И если американцы от этого отойдут, эскалации не избежать. И вот тогда Макрон, Мерц и Стармер поймут свою ошибку", - резюмировал Лукашенко.

