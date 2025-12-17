$42.250.05
16 декабря, 17:02
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 27511 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 23910 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 27209 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 24882 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 26016 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 27029 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24715 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 29630 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24698 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
публикации
Эксклюзивы
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа

Киев • УНН

 • 1992 просмотра

президент беларуси александр лукашенко заявил, что завершение войны россии против Украины зависит от позиции Дональда Трампа и США. Он подчеркнул, что Трамп готов выступить гарантом мирного соглашения, которое обеспечит гарантии для россии.

"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что завершение войны России против Украины "зависит от позиции Трампа и США". Об этом он заявил Лукашенко в интервью Newsmax, передает УНН.

Теперь очень многое зависит от позиции Трампа и Соединенных Штатов Америки. Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил. Он человек с характером, порой импульсивный. Чтобы он не плюнул на это все, рукой не махнул и не ушел в сторону. Если он будет настойчиво двигаться в этом плане, значит, результат будет. Европейцам нечего здесь шуметь

- сказал белорусский политик.

Отвечая на вопрос: "Как Зеленскому и Путину достичь мира?" – Лукашенко отметил: "Думаю, что та обстановка, которая складывается… подтолкнет их к тому, чтобы этот мир был".

По его словам, в случае эскалации для России "не будет хорошо", поскольку "еще больше людей" будут втянуты в войну.

Лукашенко отметил, что любая война заканчивается миром и выразил мнение, что Украина может прекратить существование, если ситуация не изменится. Он также сообщил, что осведомлен о гарантиях, к которым стремится Россия.

Должны быть гарантии. Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина. Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому надо ускориться

- добавил президент Беларуси.

Он также считает, что в большей степени Трамп давит на Зеленского относительно "мирного соглашения".

"Потому что европейцы ввязались в это, и они ему нашептывают на ухо, что они будут помогать Зеленскому воевать. Ничего они не помогут. У них нет того ресурса, который есть у Соединенных Штатов Америки. И если американцы от этого отойдут, эскалации не избежать. И вот тогда Макрон, Мерц и Стармер поймут свою ошибку", - резюмировал Лукашенко.

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина