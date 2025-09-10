Российские войска атаковали промышленные объекты в Винницкой области
Киев • УНН
В Винницкой области зафиксировано попадание в гражданские промышленные объекты во время массированной атаки. Информация о пострадавших отсутствует.
В Винницкой области во время массированной атаки российские войска попали в гражданские промышленные объекты, информация о пострадавших не поступала. Об этом заявила в среду первая заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает УНН.
Продолжается вражеская атака по Винницкой области. Есть попадания в гражданские промышленные объекты. По состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала.
