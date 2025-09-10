Российские войска атаковали промышленные объекты в Винницкой области

$41.250.03
48.380.22
ukenru
02:37 • 6824 просмотра
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto
9 сентября, 19:32 • 32635 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 46370 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 41045 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 26365 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 51589 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 81672 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 63032 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 38241 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 31282 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.7м/с
78%
755мм
Популярные новости
российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности"Photo9 сентября, 22:51 • 12939 просмотра
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.Photo23:36 • 18409 просмотра
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положениемPhoto00:14 • 11857 просмотра
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"Photo00:42 • 11459 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты03:12 • 21720 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 32639 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo9 сентября, 16:51 • 26436 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 41046 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 51810 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 81673 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Андрей Сибига
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Польша
Франция
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 39393 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 36999 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 35481 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 104828 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 60856 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
НАСАМС
ИРИС-Т
MIM-23 Hawk

Российские войска атаковали промышленные объекты в Винницкой области

Киев • УНН

 • 988 просмотра

В Винницкой области зафиксировано попадание в гражданские промышленные объекты во время массированной атаки. Информация о пострадавших отсутствует.

Российские войска атаковали промышленные объекты в Винницкой области

В Винницкой области во время массированной атаки российские войска попали в гражданские промышленные объекты, информация о пострадавших не поступала. Об этом заявила в среду первая заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает УНН

Продолжается вражеская атака по Винницкой области. Есть попадания в гражданские промышленные объекты. По состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала.

- написала Заболотная утром.

"Операция продолжается" - Премьер Польши подтвердил нарушение воздушной границы10.09.25, 06:35 • 2880 просмотров

Татьяна Краевская

Война в Украине
Винницкая область