Russian troops attacked industrial facilities in Vinnytsia region
Kyiv • UNN
Hits on civilian industrial facilities were recorded in Vinnytsia region during a massive attack. There is no information about casualties.
In Vinnytsia Oblast, during a massive attack, Russian troops hit civilian industrial facilities; no information about casualties has been reported. This was stated on Wednesday by Natalia Zabolotna, First Deputy Head of the Vinnytsia Regional Military Administration, as reported by UNN.
The enemy attack on Vinnytsia region continues. There are hits on civilian industrial facilities. As of now, no information about casualties has been received.
