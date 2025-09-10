$41.250.03
Poland confirmed that Russian drones entered its territory: three voivodeships are under threatPhoto
September 9, 07:32 PM • 31500 views
2026 World Cup Qualifiers: Zinchenko's handball prevented Ukraine from beating AzerbaijanPhotoVideo
September 9, 04:05 PM • 45483 views
Ukraine needs 10 more Patriot systems, and it's urgent - Shmyhal
Exclusive
September 9, 03:59 PM • 40376 views
Decision to transfer control over Mi-8MTV helicopter documentation may have criminal consequences – expert
September 9, 02:25 PM • 26035 views
Svyrydenko handed the head of the IMF mission a letter requesting a new cooperation program
Exclusive
September 9, 07:55 AM • 51367 views
In Russia, a main oil pipeline and a regional gas pipeline were disabled as a result of explosions.Photo
Exclusive
September 9, 07:10 AM • 81287 views
Unbreakable business. "Heel" importer resumes operations after direct hit by Russian dronePhoto
Exclusive
September 9, 07:01 AM • 62887 views
Should you buy an apartment in autumn: expert spoke about prices and risks in the real estate marketPhoto
September 9, 06:31 AM • 38119 views
The Cabinet of Ministers updated the rules for reservation and mobilization: focus on defense enterprises and clarification of procedures
September 8, 09:35 PM • 31237 views
US ends cooperation with Europe on countering disinformation from Russia, China, and Iran
Russian troops attacked industrial facilities in Vinnytsia region

Kyiv • UNN

 • 448 views

Hits on civilian industrial facilities were recorded in Vinnytsia region during a massive attack. There is no information about casualties.

Russian troops attacked industrial facilities in Vinnytsia region

In Vinnytsia Oblast, during a massive attack, Russian troops hit civilian industrial facilities; no information about casualties has been reported. This was stated on Wednesday by Natalia Zabolotna, First Deputy Head of the Vinnytsia Regional Military Administration, as reported by UNN.

The enemy attack on Vinnytsia region continues. There are hits on civilian industrial facilities. As of now, no information about casualties has been received.

- Zabolotna wrote in the morning.

"Operation underway" - Polish Prime Minister confirms airspace violation10.09.25, 06:35 • 2260 views

Tatiana Kraevskaya

War in Ukraine
Vinnytsia Oblast