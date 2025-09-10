Хмельницкая область: трое пострадавших и разрушения в результате атаки рф

В Хмельницкой области в результате массированной атаки армии РФ на Украину три человека получили ранения, есть повреждения. Об этом сообщил в среду глава ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

К сожалению, в результате утренней вражеской атаки были травмированы три человека в Хмельницком районе. Всем оказывается медицинская помощь - написал Тюрин в соцсетях.

Кроме того, по его словам, врагом разрушена швейная фабрика, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах. Объемы нанесенного ущерба устанавливаются.

На месте работают все соответствующие службы. Более подробно Тюрин пообещал рассказать позже.

Дополнение

Сегодня, 10 сентября армия рф массированно атаковала Украину. Взрывы прогремели, в частности, в Киеве, в Черкасской области, на Винничине, Львовщине, Житомирщине и Хмельнитчине. На Житомирщине есть погибший и раненый. На Винничине зафиксировано попадание в гражданские промышленные объекты. На Черкасщине повреждена линия электропередач.