Хмельницкая область: трое пострадавших и разрушения в результате атаки рф
Киев • УНН
В Хмельницкой области три человека получили ранения в результате массированной атаки рф. Разрушена швейная фабрика, повреждены АЗС и дома.
В Хмельницкой области в результате массированной атаки армии РФ на Украину три человека получили ранения, есть повреждения. Об этом сообщил в среду глава ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.
К сожалению, в результате утренней вражеской атаки были травмированы три человека в Хмельницком районе. Всем оказывается медицинская помощь
Кроме того, по его словам, врагом разрушена швейная фабрика, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах. Объемы нанесенного ущерба устанавливаются.
На месте работают все соответствующие службы. Более подробно Тюрин пообещал рассказать позже.
Дополнение
Сегодня, 10 сентября армия рф массированно атаковала Украину. Взрывы прогремели, в частности, в Киеве, в Черкасской области, на Винничине, Львовщине, Житомирщине и Хмельнитчине. На Житомирщине есть погибший и раненый. На Винничине зафиксировано попадание в гражданские промышленные объекты. На Черкасщине повреждена линия электропередач.