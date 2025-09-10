Хмельницкая область: трое пострадавших и разрушения в результате атаки рф

$41.250.03
02:37 • 14358 просмотра
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto
01:02 • 19194 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 50172 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 56122 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 55852 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 29645 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 54091 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 89892 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 63579 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 38753 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности"Photo9 сентября, 22:51 • 20267 просмотра
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.Photo9 сентября, 23:36 • 27560 просмотра
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положениемPhoto10 сентября, 00:14 • 19896 просмотра
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"Photo00:42 • 19842 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты03:12 • 30088 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 50130 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo9 сентября, 16:51 • 35093 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 55825 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 59703 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 89872 просмотра
Дональд Трамп
Дональд Туск
Эмманюэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Андрей Сибига
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Винницкая область
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 43551 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 40572 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 38821 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 108058 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 63900 просмотра
Шахед-136
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
MIM-23 Hawk

Хмельницкая область: трое пострадавших и разрушения в результате атаки рф

Киев • УНН

 • 1582 просмотра

В Хмельницкой области три человека получили ранения в результате массированной атаки рф. Разрушена швейная фабрика, повреждены АЗС и дома.

Хмельницкая область: трое пострадавших и разрушения в результате атаки рф

В Хмельницкой области в результате массированной атаки армии РФ на Украину три человека получили ранения, есть повреждения. Об этом сообщил в среду глава ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

К сожалению, в результате утренней вражеской атаки были травмированы три человека в Хмельницком районе. Всем оказывается медицинская помощь

- написал Тюрин в соцсетях. 

Кроме того, по его словам, врагом разрушена швейная фабрика, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах. Объемы нанесенного ущерба устанавливаются.

На месте работают все соответствующие службы. Более подробно Тюрин пообещал рассказать позже.

Дополнение

Сегодня, 10 сентября армия рф массированно атаковала Украину. Взрывы прогремели, в частности, в Киеве, в Черкасской области, на Винничине, Львовщине, Житомирщине и Хмельнитчине. На Житомирщине есть погибший и раненый. На Винничине зафиксировано попадание в гражданские промышленные объекты.  На Черкасщине повреждена линия электропередач.

Татьяна Краевская

ОбществоВойна в Украине
Львовская область
Хмельницкая область
Винницкая область
Житомирская область
Украина
Киев