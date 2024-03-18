"Похоже на трагический фарс": в Литве назвали российские выборы президента "имитацией голосования"

Литва считает, что выборы президента РФ, которые проходили в течение 15-17 марта, невозможно считать демократическим волеизъявлением. Об этом говорится в заявлении МИД Литвы и главы внешнеполитического литовского ведомства Габриелюса Ландсбергиса, пишет УНН.

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По словам Ландсбергис, учитывая все репрессии и фальсификации на основании принуждения, репрессий и фальсификаций, происходивших во время российских "выборов", нельзя говорить о легитимности результатов таких выборов.

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Поэтому мы не считаем и не называем выборами эту сфальсифицированную и сымитированную процедуру, потому что это, к сожалению, больше похоже на трагический фарс - подчеркнул глава МИД Литвы.

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В отдельном заявлении МИД по поводу российских выборов отметили, что российские органы власти прибегали к противоправным действиям против представителей оппозиции, гражданского общества, подавили независимые СМИ, на выборы не пригласили наблюдателей ОБСЕ.

В 2024 году 15-17 марта процедура, имитировавшая голосование за президента россии, проходившая в условиях беспрецедентного ограничения гражданских и политических прав, не может считаться и называться выборами, поскольку она не была ни честной, ни свободной, и не соответствовала никаким общепризнанным стандартам демократии и верховенства права - говорится в заявлении.

Также в министерстве указали на смерть в заключении критика Путина Алексея Навального при непонятных обстоятельствах, многочисленные неоправданные случаи заключения других оппонентов кремля, преследование диссидентов внутри России и за рубежом.

При таких обстоятельствах новые "полномочия", полученные Владимиром Путиным, лишены какой-либо демократической легитимности - говорится в заявлении МИД Литвы.

Также отмечают, что Литва не признает результаты псевдовыборов на оккупированных территориях Украины, а также осуждает организацию голосования на оккупированных территориях Грузии и Молдовы.

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Напомним,

Украина, еще 56 стран и Европейский Союз осудили незаконно организованное голосование на оккупированных россией территориях Украины в рамках выборов президента россии.