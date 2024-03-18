ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

"Похоже на трагический фарс": в Литве назвали российские выборы президента "имитацией голосования"

"Похоже на трагический фарс": в Литве назвали российские выборы президента "имитацией голосования"

Киев  •  УНН

18 марта 2024, 09:45  •  2604 просмотра

Read in English

Литва не считает президентские выборы в России, состоявшиеся 15-17 марта, легитимным демократическим волеизъявлением из-за репрессий, фальсификаций, принуждения, подавления оппозиции и независимых СМИ, а также отсутствия наблюдателей ОБСЕ, что делает новую "власть" Владимира Путина лишенной какой-либо демократической легитимности.

Литва считает, что выборы президента РФ, которые проходили в течение 15-17 марта, невозможно считать демократическим волеизъявлением. Об этом говорится в заявлении МИД Литвы и главы внешнеполитического литовского ведомства Габриелюса Ландсбергиса, пишет УНН.

Детали 

По словам Ландсбергис, учитывая все репрессии и фальсификации на основании принуждения, репрессий и фальсификаций, происходивших во время российских "выборов", нельзя говорить о легитимности результатов таких выборов.

Запад продолжает недооценивать путина, все может стать намного хуже - глава МИД Финляндии18 марта 2024, 08:30 • 23847 просмотров

Поэтому мы не считаем и не называем выборами эту сфальсифицированную и сымитированную процедуру, потому что это, к сожалению, больше похоже на трагический фарс

- подчеркнул глава МИД Литвы.

Дополнение

В отдельном заявлении МИД по поводу российских выборов отметили, что российские органы власти прибегали к противоправным действиям против представителей оппозиции, гражданского общества, подавили независимые СМИ, на выборы не пригласили наблюдателей ОБСЕ.

В 2024 году 15-17 марта процедура, имитировавшая голосование за президента россии, проходившая в условиях беспрецедентного ограничения гражданских и политических прав, не может считаться и называться выборами, поскольку она не была ни честной, ни свободной, и не соответствовала никаким общепризнанным стандартам демократии и верховенства права

- говорится в заявлении.

Также в министерстве указали на смерть в заключении критика Путина Алексея Навального при непонятных обстоятельствах, многочисленные неоправданные случаи заключения других оппонентов кремля, преследование диссидентов внутри России и за рубежом.

При таких обстоятельствах новые "полномочия", полученные Владимиром Путиным, лишены какой-либо демократической легитимности

- говорится в заявлении МИД Литвы. 

Также отмечают, что Литва не признает результаты псевдовыборов на оккупированных территориях Украины, а также осуждает организацию голосования на оккупированных территориях Грузии и Молдовы. 

Проводили рейды по домам и угрожали автоматами: в Центре нацсопротивления рассказали, как россияне заставляли "голосовать" на ВОТ18 марта 2024, 07:45 • 15714 просмотров

Напомним,

Украина, еще 56 стран и Европейский Союз осудили незаконно организованное голосование на оккупированных россией территориях Украины в рамках выборов президента россии.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
habrielius-landsberhisГабриэлиус Ландсбергис
litvaЛитва
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  10209 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  51310 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  101528 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  179167 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  187846 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186010 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  169623 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117541 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129444 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121718 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Новости по теме
"Похоже на трагический фарс": в Литве назвали российские выборы президента "имитацией голосования"

"Похоже на трагический фарс": в Литве назвали российские выборы президента "имитацией голосования"

  •  2604 просмотра
Трое полицейских пострадали из-за вражеского обстрела в Херсонской области

Трое полицейских пострадали из-за вражеского обстрела в Херсонской области

  •  5136 просмотра
"Украина принесет ЕС гораздо больше, чем будет стоить процесс присоединения" - Шмыгаль

"Украина принесет ЕС гораздо больше, чем будет стоить процесс присоединения" - Шмыгаль

  •  7058 просмотра
Трамп якобы перехитрил своих оппонентов-демократов, опубликовав "запись" телефонного разговора с Зеленским

Трамп якобы перехитрил своих оппонентов-демократов, опубликовав "запись" телефонного разговора с Зеленским

  •  6167 просмотра
Цена нефти Brent достигла максимума за несколько месяцев: превысила 86 долл. за баррель

Цена нефти Brent достигла максимума за несколько месяцев: превысила 86 долл. за баррель

  •  5309 просмотра
Международные партнеры помогут Украине документировать вред окружающей среде, который наносит рф

Международные партнеры помогут Украине документировать вред окружающей среде, который наносит рф

  •  9464 просмотра
Украина ожидает, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в первой половине этого года - Шмыгаль

Украина ожидает, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в первой половине этого года - Шмыгаль

  •  8292 просмотра
Ракетный удар рф по Николаеву: в Офисе Генпрокурора показали последствия

Ракетный удар рф по Николаеву: в Офисе Генпрокурора показали последствия

  •  21248 просмотра
Алиев заявил о возможности урегулирования отношений с Арменией

Алиев заявил о возможности урегулирования отношений с Арменией

  •  16720 просмотра
Реабилитация защитников: в Черкасской области прошли тренировки по адаптивному спорту для ветеранов, получивших ранения на войне

Реабилитация защитников: в Черкасской области прошли тренировки по адаптивному спорту для ветеранов, получивших ранения на войне

  •  15144 просмотра

Популярные

путин рассматривает возможность создания "санитарной зоны" в Украине

путин рассматривает возможность создания "санитарной зоны" в Украине

  •  109833 просмотра
Цены на нефть растут после атак на российские НПЗ

Цены на нефть растут после атак на российские НПЗ

  •  110376 просмотра
Во Львове открылся образовательный хаб для пострадавшей от войны молодежи

Во Львове открылся образовательный хаб для пострадавшей от войны молодежи

  •  108336 просмотра
Северная Корея осуществила ракетный запуск во время визита Энтони Блинкена в Южную Корею

Северная Корея осуществила ракетный запуск во время визита Энтони Блинкена в Южную Корею

  •  107506 просмотра
Растет беспокойство перед наступлением Израиля на Рафах: Ожидается эвакуация 1,4 миллиона палестинцев

Растет беспокойство перед наступлением Израиля на Рафах: Ожидается эвакуация 1,4 миллиона палестинцев

  •  102690 просмотра

Публикации

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  234950 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  253152 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  324500 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  354727 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  372567 просмотра

"Похоже на трагический фарс": в Литве назвали российские выборы президента "имитацией голосования"

Литва не считает президентские выборы в России, состоявшиеся 15-17 марта, легитимным демократическим волеизъявлением из-за репрессий, фальсификаций, принуждения, подавления оппозиции и независимых СМИ, а также отсутствия наблюдателей ОБСЕ, что делает новую "власть" Владимира Путина лишенной какой-либо демократической легитимности.

Новости Мира •   •  2604 просмотра
"Похоже на трагический фарс": в Литве назвали российские выборы президента "имитацией голосования"

Трое полицейских пострадали из-за вражеского обстрела в Херсонской области

В результате российского обстрела Херсонской области пострадали 3 полицейских.

Война •   •  5136 просмотра
Трое полицейских пострадали из-за вражеского обстрела в Херсонской области

"Украина принесет ЕС гораздо больше, чем будет стоить процесс присоединения" - Шмыгаль

Украина принесет ЕС гораздо больше выгод, чем затраты на процесс ее вступления, что делает ее выгодной инвестицией для блока.

Экономика •   •  7058 просмотра
"Украина принесет ЕС гораздо больше, чем будет стоить процесс присоединения" - Шмыгаль

Трамп якобы перехитрил своих оппонентов-демократов, опубликовав "запись" телефонного разговора с Зеленским

Трамп утверждает, что перехитрил демократов, опубликовав неподтвержденную запись разговора с президентом Владимиром Зеленским, который имеет вероятное отношение к импичменту.

политика •   •  6167 просмотра
Трамп якобы перехитрил своих оппонентов-демократов, опубликовав "запись" телефонного разговора с Зеленским

Цена нефти Brent достигла максимума за несколько месяцев: превысила 86 долл. за баррель

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в мае на ICE превысили 86 долларов за баррель, достигнув новых максимумов.

Экономика •   •  5309 просмотра
Цена нефти Brent достигла максимума за несколько месяцев: превысила 86 долл. за баррель

Международные партнеры помогут Украине документировать вред окружающей среде, который наносит рф

С помощью международных партнеров Украина создаст Координационный центр по оценке экологического ущерба для оценки и документирования экологического ущерба, нанесенного российской агрессией, с целью восстановления экосистем и взыскания убытков с России.

Война •   •  9464 просмотра
Международные партнеры помогут Украине документировать вред окружающей среде, который наносит рф

Украина ожидает, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в первой половине этого года - Шмыгаль

Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС в первой половине 2024 года после того, как Европейский Совет утвердит переговорные рамки.

политика •   •  8292 просмотра
Украина ожидает, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в первой половине этого года - Шмыгаль

Ракетный удар рф по Николаеву: в Офисе Генпрокурора показали последствия

В результате российского ракетного обстрела Николаева один человек погиб и девять получили ранения, в том числе дети.

Война •   •  21248 просмотра
Ракетный удар рф по Николаеву: в Офисе Генпрокурора показали последствия

Алиев заявил о возможности урегулирования отношений с Арменией

Алиев заявил, что недавняя встреча министров иностранных дел и заместителей премьер-министров Азербайджана и Армении по вопросам делимитации границ показывает хорошие шансы для урегулирования отношений между двумя странами.

Новости Мира •   •  16720 просмотра
Алиев заявил о возможности урегулирования отношений с Арменией

Реабилитация защитников: в Черкасской области прошли тренировки по адаптивному спорту для ветеранов, получивших ранения на войне

В Черкасской области состоялись тренировки по адаптивному спорту для ветеранов, получивших ранения на войне.

Общество •   •  15144 просмотра
Реабилитация защитников: в Черкасской области прошли тренировки по адаптивному спорту для ветеранов, получивших ранения на войне