Запад продолжает недооценивать путина, все может стать намного хуже - глава МИД Финляндии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  6646 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  50173 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  101400 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  179091 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  187821 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  185990 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  169616 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117537 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129441 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121717 просмотра

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12 марта 2024, 06:25  •  372391 просмотра

Запад продолжает недооценивать путина, все может стать намного хуже - глава МИД Финляндии

Министр иностранных дел Финляндии заявила, что Запад продолжает недооценивать силу путина и ситуация может обостриться, призывая установить ограничения для таких лидеров, как путин, вместо того, чтобы надеяться на замораживание конфликта в Украине.

политика •   •  23712 просмотра
Запад продолжает недооценивать путина, все может стать намного хуже - глава МИД Финляндии

Армия рф 15 раз обстреляла жилой сектор Донетчины: враг ударял ракетами и 500-килограммовыми авиабомбами

российские войска атаковали 9 населенных пунктов в Донецкой области, 15 раз обстреляв жилые кварталы, в частности, ракетами "С-300" и 500-килограммовыми бомбами. В результате атак повреждены 58 гражданских объектов и ранены два человека.

Война •   •  23394 просмотра
Армия рф 15 раз обстреляла жилой сектор Донетчины: враг ударял ракетами и 500-килограммовыми авиабомбами

Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе Киев-Чоп: двое погибших, ребенок травмирован

Два человека погибли и 2-летняя девочка получила травмы в результате столкновения автомобиля Ford Focus и грузовика DAF на трассе Киев-Чоп вблизи села Пятничаны во Львовской области 17 марта.

Криминал и ЧП •   •  17513 просмотра
Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе Киев-Чоп: двое погибших, ребенок травмирован

Нетаньяху отвергает призывы американских политиков провести досрочные выборы в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг призывы лидера демократов в Сенате США Чака Шумера провести досрочные выборы в Израиле, заявив, что это отвлечет внимание от конфликта с ХАМАС в Газе.

Новости Мира •   •  16744 просмотра
Нетаньяху отвергает призывы американских политиков провести досрочные выборы в Израиле

Я бы договорился о сделке - Трамп не ответил об оружии для Украины и исключил угрозу российской агрессии при своей власти

Бывший президент Трамп заявил, что договорится с россией о сделке, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение в Украину, утверждая, что путин не решился бы напасть, если бы Трамп был президентом, в то же время критикуя союзников по НАТО за то, что они не платят свою справедливую долю.

Война •   •  21057 просмотра
Я бы договорился о сделке - Трамп не ответил об оружии для Украины и исключил угрозу российской агрессии при своей власти

Отец и сын по заказу фсб готовили ракетные удары и хоронили останки рашистов под Киевом - СБУ

Служба безопасности Украины задержала отца и сына, которые подозреваются в том, что готовили ракетные удары России, сливая места дислокации украинских войск и заводов по производству беспилотников, а также хоронили останки погибших российских солдат в лесах под Киевом и присылали фотоотчеты в фсб.

Война •   •  18962 просмотра
Отец и сын по заказу фсб готовили ракетные удары и хоронили останки рашистов под Киевом - СБУ

МИД Польши: "Выборы в россии нельзя считать законными, свободными и честными"

Министерство иностранных дел Польши осудило так называемые "президентские выборы" в россии. В ведомстве заявили, что их нельзя считать законными, свободными и честными.

Война •   •  16679 просмотра
МИД Польши: "Выборы в россии нельзя считать законными, свободными и честными"

россияне 73 раза атаковали Черниговщину за неделю: обстреливали баллистикой, из авиации и артиллерии

За неделю россияне 73 раза атаковали Черниговскую область, используя баллистические ракеты, авиацию и артиллерию. В результате атак повреждены линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры.

Война •   •  17313 просмотра
россияне 73 раза атаковали Черниговщину за неделю: обстреливали баллистикой, из авиации и артиллерии

В Румынии строят самую большую базу НАТО в Европе

В Румынии началась работа над созданием крупнейшей военной базы НАТО в Европе - проекта стоимостью 2,5 миллиарда евро, который охватывает 2800 гектаров и может вместить до 10 тысяч солдат НАТО и членов их семей с такими объектами, как взлетно-посадочные полосы, ангары, школы, магазины и госпиталь.

Война •   •  18181 просмотра
В Румынии строят самую большую базу НАТО в Европе

Украина приняла излишки электроэнергии из Польши, в нескольких регионах из-за обстрелов отключения света и газа

По просьбе Польши Украина импортировала 1200 МВт-ч электроэнергии с 11:00 до 15:00 в воскресенье, ситуация с энергоснабжением оставалась контролируемой, несмотря на перебои, вызванные обстрелами в нескольких регионах.

Война •   •  18737 просмотра
Украина приняла излишки электроэнергии из Польши, в нескольких регионах из-за обстрелов отключения света и газа