Запад продолжает недооценивать путина, все может стать намного хуже - глава МИД Финляндии

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страны Запада продолжают недооценивать владимира путина, который после президентских выборов в РФ еще больше укрепился. Об этом сообщает Bayerischer Rundfunk, пишет УНН.

Я думаю, что мы в целом продолжаем недооценивать путина и его силу. Мы должны понимать, что ситуация может стать намного хуже, - заявила Валтонен.

Детали

Она также раскритиковала заявление лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха о возможном замораживании войны в Украине.

Если мы на Западе пытаемся заморозить войну или сдерживаться и надеемся, что это приведет к ее окончанию, то мы просто ошибаемся. Вы просто должны установить границы для таких лидеров как путин. Вы должны остановить их, потому что иначе они не остановятся, - подчеркнула министр.

Она также высоко оценила поддержку, которую Германия оказывает Украине, выразив надежду, что "Германия и в дальнейшем будет играть эту значительную роль, не только в плане поддержки Украины, но и с целью дальнейшего расширения общих сил сдерживания, совместной обороны".

Напомним

13 марта путин заявил, что россия "готова" применить ядерное оружие с военно-технической точки зрения, если ее государственности будет угрожать опасность, но утверждал, что нет необходимости использовать его в Украине, и что сценарий ядерной войны не стоит на повестке дня.