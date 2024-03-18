Проводили рейды по домам и угрожали автоматами: в Центре нацсопротивления рассказали, как россияне заставляли "голосовать" на ВОТ

российские оккупанты проводить рейды по домам и под дулом автоматов указывали за кого голосовать на так называемых незаконных "выборах президента рф". Об этом в понедельник сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

На временно оккупированных территориях закончился пропагандистский спектакль под названием "выборы президента рф". Враг любой ценой пытался заставить украинцев участвовать в этом фарсе - говорится в сообщении ЦНС.

Как сообщается, в течение трех дней россияне останавливали украинцев на блок-постах и требовали "проголосовать", все это под наблюдением автоматчиков, которые указывали даже где именно ставить галочку.

Также оккупанты проводили рейды по домам, пытаясь узнать информацию о местных жителях, которые игнорируют "выборы".

В частности, по данным ЦНС, были случаи, когда россияне дважды и трижды пытались попасть в дом в случае, если им не открывали дверь.

Схема организации обхода была следующей: автобусами перевозили около 20 коллаборационистов, которым выдавали пластиковые урны. Автобусы сопровождали два полицейских автомобиля. При выходе из автобуса, создавались группы обхода: двое гражданских и один военный и начинался рейд - рассказали в ЦНС.

В первую очередь ходили за соответствующими списками к тем, кто голосовал на псевдореферендуме и "местных выборах".

При этом, коллаборационисты из "избирательных комиссий" фиксировали кто именно голосовал и формировали отдельный список "нелояльных жителей", которые избегали "голосования".

В Центре национального сопротивления отметили, что "каждый предатель известен Силам Обороны и понесет ответственность за участие в этом фарсе".

Дополнение

На временно оккупированных территориях Луганской области в Северодонецке четырехдневное досрочное "голосование" на российских "выборах" длилось неделю, в "лнр" не дотянули 9,5% до рекордной явки.

Более 50 стран осудили незаконное проведение Россией выборов на оккупированных территориях Украины