Более 50 стран осудили незаконное проведение Россией выборов на оккупированных территориях Украины

Украина, еще 56 стран и Европейский Союз осудили незаконно организованное голосование на оккупированных Россией территориях Украины в рамках выборов президента России, сообщил 15 марта постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает УНН.

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По итогам заседания Совбеза ООН по незаконному голосованию Кислица обнародовал совместное заявление от имени Украины и десятков других государств, в котором осудил избирательную кампанию Москвы на оккупированных территориях.

"Проведение выборов на территории другого государства-члена ООН без его согласия является явным неуважением к принципам суверенитета и территориальной целостности. Такие выборы не вступают в силу согласно международному праву", - говорится в заявлении.

Помимо европейских стран заявление поддержали США, Аргентина, Австралия, Канада, Чили, Коста-Рика, Израиль, Япония, Либерия, Маршалловы Острова, Новая Зеландия, Палау, Парагвай, Республика Корея и Уругвай.

Контекст

15 марта в России началось трехдневное голосование на псевдодемократических президентских выборах, которые, как ожидается, дадут находящемуся у власти с 1999 года Владимиру Путину еще шесть лет в должности.

Москва также организует голосование в оккупированном Крыму и в части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины вопреки международному праву.

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