Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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В Одессе вернули свет в дома, обесточенные после обстрела
Враг обстрелял Никополь из артиллерии и ударил тремя дронами-камикадзе
В СБУ заявили, что киберспециалисты заблокировали поставки комплектующих для партии российских "шахедов" и крылатых ракет
Оккупанты нанесли удар по Конотопу: что известно
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Более 50 стран осудили незаконное проведение Россией выборов на оккупированных территориях Украины
Украина, еще 56 стран и Европейский Союз осудили незаконно организованное голосование на оккупированных Россией территориях Украины.
378 взрывов за день: Сумщина подверглась ударам ракетами, беспилотниками и артиллерией
15 марта российские военные совершили 378 взрывов в 14 населенных пунктах Сумской области, используя ракеты, беспилотники, артиллерию, минометы, танки и стрелковое оружие.
Путинская ЦИК жалуется на "руку Запада", которая мешает фальсифицировать псевдовыборы
Глава путинской ЦИК Памфилова пожаловалась на "западные страны, которые нарушают права россиян" во время досрочного голосования на фейковых выборах президента России на оккупированных украинских территориях, направленных на повышение явки избирателей для легитимизации правления Путина.
Байден назвал путина "бандитом" и призвал Конгресс поддержать финансирование для Украины
Президент США Джо Байден призвал Конгресс немедленно принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, который включает помощь Украине, Израилю, Тайваню и гуманитарную помощь для Газы, призвав каждого члена Конгресса противостоять владимиру путину.
В Одессе вернули свет в дома, обесточенные после обстрела
По состоянию на 22:00 энергетики в Одессе восстановили электроснабжение 531 абонента после вражеского обстрела в пятницу днем, в то время как 4 абонента остаются без света и 800 - без газа.
Враг обстрелял Никополь из артиллерии и ударил тремя дронами-камикадзе
Российские войска обстреляли город Никополь Днепропетровской области из артиллерии и трижды атаковали его беспилотниками-камикадзе, повредив коммунальное предприятие, 3 частных дома и автомобиль, но обошлось без жертв.
В СБУ заявили, что киберспециалисты заблокировали поставки комплектующих для партии российских "шахедов" и крылатых ракет
СБУ заблокировала поставки 1600 серводвигателей для беспилотников "Шахед" и 4000 микросхем для российских крылатых ракет, сорвав производство этого оружия.
Оккупанты нанесли удар по Конотопу: что известно
Российская армия нанесла удар по Конотопу в Сумской области. На месте вражеского удара работают соответствующие спасательные службы.
"Русский добровольческий корпус" объявил о повторной организации гумкоридора для жителей белгородщины и курщины
Российский добровольческий корпус объявил об организации второго гуманитарного коридора для эвакуации жителей белгородской и курской областей в связи с проведением ограниченной военной операции в этих регионах, призвав гражданское население выехать с 9 вечера до 7 утра 16 марта для их безопасности.
Генштаб о ситуации на фронте: за сутки зафиксировали 68 боевых столкновений
За минувшие сутки российские войска нанесли 8 ракетных ударов, 57 авиаударов и 46 раз применили реактивные системы залпового огня, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры по всей Украине.