Путинская ЦИК жалуется на "руку Запада", которая мешает фальсифицировать псевдовыборы

14 марта глава ЦИК рф Памфилова заявила, что "западные страны нарушают права россиян во время досрочного голосования во время выборов президента рф". Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, передает УНН.

Детали

Отмечается, что не секрет, что москва запустила широкомасштабную кампанию с целью заставить население ВОТ принять участие в "выборах".

Рисование "высокой явки местных избирателей" должно помочь путину придать видимость легитимности его дальнейшему правлению, а также использование для очередного оправдания вторжения в Украину. Мол, "люди с освобожденных территорий за меня".

Один из жителей оккупированной части Херсонской области рассказал BBC о том, как было организовано голосование в его селе.

Это просто смешно. Что это за выборы, когда приходят двое местных жителей, один со списком избирателей, другой - с урной для голосования, а с ними военный с автоматом? Это не демократия, это комедия. рассказал житель Херсонщины

Незаконные выборы путина: в "спальные" районы Симферополя подавали автобусы, где можно было "проголосовать"