Путинская ЦИК жалуется на "руку Запада", которая мешает фальсифицировать псевдовыборы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonХерсон
Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  109640 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  111673 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  117721 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  109030 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  126007 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119715 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128599 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141328 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128323 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127413 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

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Путинская ЦИК жалуется на "руку Запада", которая мешает фальсифицировать псевдовыборы

Глава путинской ЦИК Памфилова пожаловалась на "западные страны, которые нарушают права россиян" во время досрочного голосования на фейковых выборах президента России на оккупированных украинских территориях, направленных на повышение явки избирателей для легитимизации правления Путина.

Война •   •  3663 просмотра
Путинская ЦИК жалуется на "руку Запада", которая мешает фальсифицировать псевдовыборы

Байден назвал путина "бандитом" и призвал Конгресс поддержать финансирование для Украины

Президент США Джо Байден призвал Конгресс немедленно принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, который включает помощь Украине, Израилю, Тайваню и гуманитарную помощь для Газы, призвав каждого члена Конгресса противостоять владимиру путину.

Война •   •  5714 просмотра
Байден назвал путина "бандитом" и призвал Конгресс поддержать финансирование для Украины

В Одессе вернули свет в дома, обесточенные после обстрела

По состоянию на 22:00 энергетики в Одессе восстановили электроснабжение 531 абонента после вражеского обстрела в пятницу днем, в то время как 4 абонента остаются без света и 800 - без газа.

Общество •   •  5615 просмотра
В Одессе вернули свет в дома, обесточенные после обстрела

Враг обстрелял Никополь из артиллерии и ударил тремя дронами-камикадзе

Российские войска обстреляли город Никополь Днепропетровской области из артиллерии и трижды атаковали его беспилотниками-камикадзе, повредив коммунальное предприятие, 3 частных дома и автомобиль, но обошлось без жертв.

Война •   •  6982 просмотра
Враг обстрелял Никополь из артиллерии и ударил тремя дронами-камикадзе

В СБУ заявили, что киберспециалисты заблокировали поставки комплектующих для партии российских "шахедов" и крылатых ракет

СБУ заблокировала поставки 1600 серводвигателей для беспилотников "Шахед" и 4000 микросхем для российских крылатых ракет, сорвав производство этого оружия.

Война •   •  6480 просмотра
В СБУ заявили, что киберспециалисты заблокировали поставки комплектующих для партии российских "шахедов" и крылатых ракет

Оккупанты нанесли удар по Конотопу: что известно

Российская армия нанесла удар по Конотопу в Сумской области. На месте вражеского удара работают соответствующие спасательные службы.

Война •   •  9090 просмотра
Оккупанты нанесли удар по Конотопу: что известно

"Русский добровольческий корпус" объявил о повторной организации гумкоридора для жителей белгородщины и курщины

Российский добровольческий корпус объявил об организации второго гуманитарного коридора для эвакуации жителей белгородской и курской областей в связи с проведением ограниченной военной операции в этих регионах, призвав гражданское население выехать с 9 вечера до 7 утра 16 марта для их безопасности.

Война •   •  11235 просмотра
"Русский добровольческий корпус" объявил о повторной организации гумкоридора для жителей белгородщины и курщины

Генштаб о ситуации на фронте: за сутки зафиксировали 68 боевых столкновений

За минувшие сутки российские войска нанесли 8 ракетных ударов, 57 авиаударов и 46 раз применили реактивные системы залпового огня, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры по всей Украине.

Война •   •  11738 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: за сутки зафиксировали 68 боевых столкновений

Незаконные выборы путина: в "спальные" районы Симферополя подавали автобусы, где можно было "проголосовать"

В оккупированном Крыму автобусы использовались как передвижные "избирательные участки" и доставлялись в жилые районы Симферополя для проведения незаконных выборов президента россии, что является нарушением международного права.

Война •   •  16021 просмотра
Незаконные выборы путина: в "спальные" районы Симферополя подавали автобусы, где можно было "проголосовать"

На Закарпатье заблокировали Telegram-канал с угрозами терактов в школах

Киберполиция заблокировала Telegram-канал, который угрожал террористическими атаками на учебные заведения в Мукачево.

Криминал и ЧП •   •  14470 просмотра
На Закарпатье заблокировали Telegram-канал с угрозами терактов в школах