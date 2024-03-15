Незаконные выборы путина: в "спальные" районы Симферополя подавали автобусы, где можно было "проголосовать"

В оккупированном Крыму в "спальные" районы Симферополя подавали автобусы, в которых можно было проголосовать на незаконных выборах президента рф, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

По данным издания, для этого с маршрута сняли городской транспорт. Эти "избирательные участки" на колесах подавали к подъездам многоэтажек.

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15 марта в россии - первый день голосования на незаконных президентских выборах. Впервые оно продлится три дня - начиная с 15 марта и заканчивая основным днем выборов в воскресенье, 17 марта.

Выборы в рф: россияне поджигают участки и заливают урны зеленкой

Участки открыты также на оккупированных территориях Украины - на контролируемой россией территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму. Украина и Запад заявляют, что незаконные выборы на оккупированных украинских территориях нарушают международное право и их результаты не будут признаны.