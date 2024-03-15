Незаконные выборы путина: в "спальные" районы Симферополя подавали автобусы, где можно было "проголосовать"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  107616 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  109842 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  115843 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  107484 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  125830 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119614 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128520 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141307 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128306 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127397 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

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Незаконные выборы путина: в "спальные" районы Симферополя подавали автобусы, где можно было "проголосовать"

В оккупированном Крыму автобусы использовались как передвижные "избирательные участки" и доставлялись в жилые районы Симферополя для проведения незаконных выборов президента россии, что является нарушением международного права.

Война •   •  4555 просмотра
Незаконные выборы путина: в "спальные" районы Симферополя подавали автобусы, где можно было "проголосовать"

На Закарпатье заблокировали Telegram-канал с угрозами терактов в школах

Киберполиция заблокировала Telegram-канал, который угрожал террористическими атаками на учебные заведения в Мукачево.

Криминал и ЧП •   •  6095 просмотра
На Закарпатье заблокировали Telegram-канал с угрозами терактов в школах

Украина ожидает получить первые транши от МВФ и ЕС на следующей неделе - Шмыгаль

На следующей неделе Украина ожидает получить первые транши от МВФ и ЕС для покрытия дефицита государственного бюджета и поддержки силовых структур, социальных выплат и пенсий.

Экономика •   •  11293 просмотра
Украина ожидает получить первые транши от МВФ и ЕС на следующей неделе - Шмыгаль

На войне погиб 22-летний кинооператор Олесь Самчук

22-летний кинооператор Олесь Самчук, который в прошлом году окончил университет и служил в аэроразведке под позывным "Каркаде", погиб во время вражеского обстрела на Донецком направлении 11 марта, за несколько дней до запланированной свадьбы.

Общество •   •  13651 просмотра
На войне погиб 22-летний кинооператор Олесь Самчук

ВР на следующей неделе планирует рассмотреть законопроект о множественном гражданстве. Мобилизационного законопроекта в планах нет - нардеп

На следующей неделе украинский парламент планирует рассмотреть законопроект о множественном гражданстве, но не законопроект о мобилизации или отчет главы Службы безопасности.

политика •   •  12938 просмотра
ВР на следующей неделе планирует рассмотреть законопроект о множественном гражданстве. Мобилизационного законопроекта в планах нет - нардеп

Обсудили срочные и долгосрочные потребности украинской армии: Умеров встретился с вице-президентом Института мира США

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с бывшим послом США Уильямом Тейлором, чтобы обсудить текущую ситуацию на поле боя против российской агрессии и неотложные и долгосрочные военные потребности Украины, которые США могут помочь удовлетворить.

Война •   •  16643 просмотра
Обсудили срочные и долгосрочные потребности украинской армии: Умеров встретился с вице-президентом Института мира США

В рф умер актер и режиссер Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт, известный российский актер, режиссер и бывший художественный руководитель российского театра сатиры, умер в возрасте 89 лет в московской больнице из-за проблем с сердцем.

Новости Мира •   •  17536 просмотра
В рф умер актер и режиссер Александр Ширвиндт

Силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали справедливую реакцию: Зеленский об ударе рф по Одессе

Российский ракетный удар по Одессе унес жизни 20 человек, включая спасателей и парамедиков, что заставило Президента Украины Зеленского пообещать возмездие российским убийцам.

Война •   •  22962 просмотра
Силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали справедливую реакцию: Зеленский об ударе рф по Одессе

Утренний удар по Одессе: количество погибших возросло до 20 человек

В результате утреннего нападения на Одессу погибли 20 человек, 75 получили ранения, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации.

Война •   •  23247 просмотра
Утренний удар по Одессе: количество погибших возросло до 20 человек

В результате российского ракетного обстрела Одессы погиб пожарный Денис Колесников

29-летний пожарный Денис Колесников погиб во время ракетного обстрела гражданской инфраструктуры в Одесской области, выполняя свои служебные обязанности.

Война •   •  22257 просмотра
В результате российского ракетного обстрела Одессы погиб пожарный Денис Колесников